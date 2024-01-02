港沙頭角禁區擴大開放 旅客興奮深度遊 「最想看邊界」

深港東北角邊境沙頭角，自1月1日開始第二階段開放，每日限定1000名遊客進入禁區遊覽。當天不少市民前往探訪這個邊境禁區，歡度元旦假期。（中通社）

新年伊始，香港 沙頭角禁區旅遊揭開新一頁，第二期沙頭角開放計畫昨日正式展開。除中英街以外的沙頭角禁區均會開放，每日最多可容許1000名旅客，並首次容許市民以個人遊方式一探禁區風土民情。

文匯報報導，不少旅客表示，對沙頭角之旅期待已久，最想了解沙頭角和鄰近外島的歷史文化和天然地貌，並期望簡化旅遊禁區許可證的申請手續，吸引更多旅客。保安局局長鄧炳強亦到場視察，並表示會檢討是否加大每日入區限額，但暫時不會開放予駕駛人士，及未有計畫開放中英街。

第二期沙頭角開放計畫由昨日展開，首階段容許每日最多1000名旅客經網上申請禁區許可證後，進入沙頭角，名額包括700名旅行團旅客及300名個人旅客。禁區許可證申請須於到訪日期前最少3個工作天完成遞交，先到先得，費用全免。

記者昨日直擊旅客情況，並實測由上水港鐵站，乘搭巴士78K前往沙頭角禁區，車程約40分鐘便抵達沙頭角總站下車，在禁區入閘時會有警員上車檢查許可證，但有零星的市民，因未知需要申請禁區紙「誤闖」入禁區，被警方遣返 。

於昨日早上約9時開始，陸續有旅客抵達沙頭角，有旅客對有機會到訪沙頭角感到非常興奮。跟團的長者黃女士表示，今次為第一次到沙頭角，最期待看到中英街，「最想看看與深圳的界線，好近，原來隔籬就在內地。」

深港東北角邊境沙頭角，自1月1日開始第二階段開放，每日限定1000名遊客進入禁區遊覽。當天不少市民前往探訪這個邊境禁區，歡度元旦假期。（中通社）

另一名遊客趙先生說：「一開始已想去沙頭角走走，全香港所有地方都可以去到，唯一是沙頭角從來沒有開放。我對當日行程充滿期望，可能看看中英街的招牌，看看內地那一側。」

深港東北角邊境沙頭角，自1月1日開始第二階段開放，每日限定1000名遊客進入禁區遊覽。當天不少市民前往探訪這個邊境禁區，歡度元旦假期。（中通社）

散客就只能乘坐公共交通工具前往，暫未准許駕車進入。選擇以個人遊方式入內參觀的市民鍾先生已是第二次到訪沙頭角，他表示有小巴和巴士選擇很方便。

鄧炳強身穿一件印有「沙頭角」的紫色上衣與妻子、青年組織代表到沙頭角參觀。鄧炳強與妻子通過中英街警崗，走近暫未開放的中英街，然後折返回警崗旁的「沙頭角文創店」，幫襯買花膠。一行人遊覽「許願角」等景點，並在許願牌寫下「身體健康，國泰民安」。

深港東北角邊境沙頭角，自1月1日開始第二階段開放，每日限定1000名遊客進入禁區遊覽。當天不少市民前往探訪這個邊境禁區，歡度元旦假期。（中通社）

到場的立法會議員劉國勳認為，現時每日1000個旅客名額已經足夠，相信第二期開放至沙頭角墟，能夠帶動當地經濟，不少旅客對中英街充滿好奇，期待保安局研究開放中英街。

沙頭角小檔案

橫跨香港新界北區、廣東深圳市鹽田區邊界，清朝開始是人煙興盛村莊，1898年新界租借英國時，以沙頭角河分界，河尾一段成為中英街，但隨英國租借新界後，村民來往不便，及後位於香港境內的部分沙頭角範圍畫為禁區，難復當年興盛。