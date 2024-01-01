維港跨年人山人海 48萬人賞煙花 闊別5年長達12分鐘

2024年1月1日0時，歷時12分鐘的煙花音樂匯演在維港上演，迎接2024年的到來。（中通社）

闊別五年，香港 旅發局再於12月31日跨年夜復辦「香港跨年倒數」維港煙花音樂匯演，今次跨年煙花匯演為歷年最大規模，長達12分鐘。昨晚11時起，在灣仔海港中心、金鐘長江中心及夏慤大廈，樓頂每隔15分鐘輪流發放代表甜蜜、健康、常樂及富足的四色「許願流星」煙花；據警方統計，維港兩岸超過47.9萬人觀看。

香港01報導，昨晚天氣和暖，大批市民及遊客一早就到場卡位等候觀賞；在2023年最後一分鐘，會展新翼外牆變成倒數時鐘，由59秒開始倒數，到最後10秒鐘，在尖沙咀的市民及遊客情緒更高漲，而海面船隻及港島多幢大廈先發放煙花；在數到0時，四艘躉船同時連珠發放巨型的煙花，兩岸歡呼聲此起彼落。

尖沙咀海旁人山人海，有香港市民表示今年匯演比幾年前更令人興奮，尤愛尾聲部分，形容「全部煙花一起放，顏色好靚、好複雜」。

這次是特首李家超上任後首次出席的倒數跨年煙花匯演。李家超及太太約11時半到尖沙咀觀賞煙花匯演。李家超接受無線新聞訪問時說：「2024年樣樣好，身體好、收入好、經濟好，我們所有人生活更好，香港更好！」他們二人其後其旅發局主席彭耀佳及文化體育及旅遊局局長楊潤雄主持跨年儀式。

跨年倒數維港煙花音樂匯演是歷年規模最大，橫跨中環至北角對開海面，闊度達1.3公里，最後將以一對對愛心及哈哈笑的圖案圓滿落幕。

2024年1月1日0時，歷時12分鐘的煙花音樂匯演在維港上演，迎接2024年的到來。（中通社）

尖東海旁下午起擠滿人潮、舉步維艱，其中有大批市民旅客直接席地而坐，等候匯演開始。有市民相隔十多年再臨匯演現場，認為內地人人流多了三成，稱人多氣氛好。

2024年1月1日零時，維港兩岸燈光璀璨，綻放煙花，香港迎來新的一年。（中新社）

中環蘭桂坊酒吧有跨年派對，是疫情 後首個不用戴口罩 的倒數跨年，不少內地旅客重臨香港感受氣氛，部分計畫在倒數跨年後立即返回內地；有旅客認為蘭桂坊對比過去熱鬧，形容是超意外。

蘭桂坊協會總監張素媚表示，各酒吧預訂早已爆滿，形容蘭桂坊已回復正常狀態。不過，有居酒屋負責人表示，港人北上消費及出外旅遊影響生意，訂枱相比平時只略增一至兩成，旺丁不旺財。