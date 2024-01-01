我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

趙少康：即日辭去中廣董座 副總統薪水一毛不要、官邸做社宅

2024展望╱經濟向前看 年底大選是最大變數

維港跨年人山人海 48萬人賞煙花 闊別5年長達12分鐘

香港新聞組／香港1日電
2024年1月1日0時，歷時12分鐘的煙花音樂匯演在維港上演，迎接2024年的到來。（中通社）
2024年1月1日0時，歷時12分鐘的煙花音樂匯演在維港上演，迎接2024年的到來。（中通社）

闊別五年，香港旅發局再於12月31日跨年夜復辦「香港跨年倒數」維港煙花音樂匯演，今次跨年煙花匯演為歷年最大規模，長達12分鐘。昨晚11時起，在灣仔海港中心、金鐘長江中心及夏慤大廈，樓頂每隔15分鐘輪流發放代表甜蜜、健康、常樂及富足的四色「許願流星」煙花；據警方統計，維港兩岸超過47.9萬人觀看。

香港01報導，昨晚天氣和暖，大批市民及遊客一早就到場卡位等候觀賞；在2023年最後一分鐘，會展新翼外牆變成倒數時鐘，由59秒開始倒數，到最後10秒鐘，在尖沙咀的市民及遊客情緒更高漲，而海面船隻及港島多幢大廈先發放煙花；在數到0時，四艘躉船同時連珠發放巨型的煙花，兩岸歡呼聲此起彼落。

尖沙咀海旁人山人海，有香港市民表示今年匯演比幾年前更令人興奮，尤愛尾聲部分，形容「全部煙花一起放，顏色好靚、好複雜」。

這次是特首李家超上任後首次出席的倒數跨年煙花匯演。李家超及太太約11時半到尖沙咀觀賞煙花匯演。李家超接受無線新聞訪問時說：「2024年樣樣好，身體好、收入好、經濟好，我們所有人生活更好，香港更好！」他們二人其後其旅發局主席彭耀佳及文化體育及旅遊局局長楊潤雄主持跨年儀式。

跨年倒數維港煙花音樂匯演是歷年規模最大，橫跨中環至北角對開海面，闊度達1.3公里，最後將以一對對愛心及哈哈笑的圖案圓滿落幕。

2024年1月1日0時，歷時12分鐘的煙花音樂匯演在維港上演，迎接2024年的到...
2024年1月1日0時，歷時12分鐘的煙花音樂匯演在維港上演，迎接2024年的到來。（中通社）

尖東海旁下午起擠滿人潮、舉步維艱，其中有大批市民旅客直接席地而坐，等候匯演開始。有市民相隔十多年再臨匯演現場，認為內地人人流多了三成，稱人多氣氛好。

2024年1月1日零時，維港兩岸燈光璀璨，綻放煙花，香港迎來新的一年。（中新社）
2024年1月1日零時，維港兩岸燈光璀璨，綻放煙花，香港迎來新的一年。（中新社）

中環蘭桂坊酒吧有跨年派對，是疫情後首個不用戴口罩的倒數跨年，不少內地旅客重臨香港感受氣氛，部分計畫在倒數跨年後立即返回內地；有旅客認為蘭桂坊對比過去熱鬧，形容是超意外。

蘭桂坊協會總監張素媚表示，各酒吧預訂早已爆滿，形容蘭桂坊已回復正常狀態。不過，有居酒屋負責人表示，港人北上消費及出外旅遊影響生意，訂枱相比平時只略增一至兩成，旺丁不旺財。

香港 疫情 口罩

上一則

被投訴霸占車位 梅艷芳骨董巴展覽前喊停 設計者為何生氣？

下一則

解決了馬雲「一家獨大」 螞蟻上市之路推進一步？

延伸閱讀

港澳特首赴京述職 習近平：一國兩制方針不變

港澳特首赴京述職 習近平：一國兩制方針不變
破天荒…習近平與李強首次一起聽港、澳特首述職

破天荒…習近平與李強首次一起聽港、澳特首述職
中航天團訪港 盼港澳專家進駐 李家超：國家重視港科技

中航天團訪港 盼港澳專家進駐 李家超：國家重視港科技
歡迎中國航天團紅館大匯演 5000門票2小時搶光

歡迎中國航天團紅館大匯演 5000門票2小時搶光

熱門新聞

圖為南海艦隊三亞榆林軍港內景。（取自解放軍報）

房裡老「發著綠光」怪怪的 房東報案…北京偵破間諜案

2023-12-27 11:41
C919在香港展示期間曾開放媒體登機參觀，圖為C919的經濟艙。（新華社）

中國國產客機C919最新售價曝光 比波音、空巴同型機便宜

2023-12-24 01:39
朱令與母親朱明新。(取材自三聯生活周刊）

清華鉈中毒案 嫌疑人孫維「辦不下去」 扯上江澤民

2023-12-24 13:33
被視為「求學逆襲王」的周信靜。（圖／取自杭州電子科技大學微信公眾號）

浙江高職生11年逆襲成MIT博士 寒門學子周信靜好勵志

2023-12-25 10:16
今年以來中國入境旅遊復甦速度遠不及國內旅遊，外界認為行動支付等網路程序成為外國遊客在中國的「壁壘」。（中新社）

直擊境外赴中支付痛點 人行：刷卡、掃碼與現金並行

2023-12-28 10:40
中國知名財經媒體人羅琦因突發重症肺炎去世，年僅36歲。（取材自微博）

年僅36歲 中國知名媒體人驚傳病逝 最後PO文「我發燒了…」

2023-12-25 20:47

超人氣

更多 >
近千青年南加商場暴動 11警局馳援

近千青年南加商場暴動 11警局馳援
中國官媒召13台星大合唱 吳奇隆陳妍希提「兩岸一家親」

中國官媒召13台星大合唱 吳奇隆陳妍希提「兩岸一家親」
呂良偉海上放生感性PO文 網猜：暗自思念舊愛周海媚…

呂良偉海上放生感性PO文 網猜：暗自思念舊愛周海媚…
美軍艦直升機馳援紅海 擊沉3艘青年運動船隻 船員喪生

美軍艦直升機馳援紅海 擊沉3艘青年運動船隻 船員喪生
高犯罪率、高稅收、高房價 紐約州2023人口流失全美最高

高犯罪率、高稅收、高房價 紐約州2023人口流失全美最高