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被投訴霸占車位 梅艷芳骨董巴展覽前喊停 設計者為何生氣？

香港新聞組／香港1日電
疑遭香港市民投訴，梅艷芳骨董巴士取消展出。（取材自臉書）
疑遭香港市民投訴，梅艷芳骨董巴士取消展出。（取材自臉書）

香港文化博物館上周起舉行「絕代芳華•梅艷芳」展覽紀念藝人梅艷芳逝世20年。由藝術家阮繼增設計的梅艷芳骨董巴士，原定昨天在博物館停車場分別展出5天，惟總館長林國輝前天致電阮表示接獲「市民投訴」，骨董巴士長時間霸占車位，導致旅遊巴無法使用，因此取消相關展覽。康文署昨回應稱巴士並非展覽一部分。

明報報導，阮稱停車地點由館方配合平面圖實地量度後建議，甚至拒絕阮的其他提議；而當初是獲館方職員邀請合作，前日卻要求遮蓋巴士上所有文化博物館及展覽字眼，變相終止合作，認為是「破壞與藝術家承諾」。

據報導，康文署回覆查詢稱，骨董巴士是由個人倡議者阮先生提供，並非署方展覽的一部分；館方原計畫預留團體車輛上落客區的停車位置供該輛巴士停車，加強宣傳展覽，但經詳細考慮，認為巴士停車地點接近停車場出入口，觀眾聚集圍觀和拍照會阻礙行車通道，易生意外，綜合考慮各項因素及公眾安全風險後決定取消相關安排。

報導引述阮繼增表示，館方邀請其父阮大勇展出兩幅梅艷芳畫作，他10月底協助轉交館方職員，其間透露曾構思製作梅艷芳骨董巴士，惟因梅艷芳胞兄梅啟明前年曾控告電影《梅艷芳》侵權，擔心有後果而無付諸實行。他引述身為「梅迷」的職員鼓勵製作，稱若巴士屬展覽一部分，等同博物館「開綠燈」容許製作，便不構成侵權。

他說在「一拍即合」下開始繪製施工圖，由經理交予館長，再獲康文署批准，總館長前日卻以交通問題為由取消展覽，阮認為「這不是理由之中的理由」，惟考慮到總館長態度非常誠懇，故只能配合，追究亦無補於事。

報導稱，阮稱骨董巴士車身設計製作時間約兩個月，該輛為香港唯一獲運輸署發牌行駛的骨董巴士，亦是梅艷芳當紅時香港常見車款，單是租用巴士約5萬港元（約6400美元），暫已付一半，另自行承擔製作費。他說原是首次與八旬父親同場展覽，認為機會千載難逢，對於煞停感失望，形容心情像「原本答應結婚的情侶，前一天突然悔婚」。

另據香港01報導，選委界立法會議員江玉歡稱，事件反映有關部門舉行活動前準備不充足，組織計畫能力不妥，沒有預先想清楚安排，難怪市民會失望，「空歡喜一場」。

梅艷芳 博物館 香港

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