發展澳門輕軌東線…全國人大授權澳門管轄拱北口岸至2049年

全國人大授權澳門對拱北口岸東南側相關陸地和海域實施管轄。圖為與珠海拱北口岸對應的澳門關閘出入境口岸。(新華社資料照片)

全國人大常委會29日通過決定，宣布授權澳門 特區對廣東珠海拱北口岸周遭的陸地與海域實施管轄，使用的方式乃是租賃，期限到2049年底。

這項文件是「關於授權澳門特別行政區對廣東省珠海市拱北口岸東南側相關陸地和海域實施管轄的決定」，當中提到，授權澳門特區對廣東省珠海市拱北口岸東南側相關陸地和海域實施管轄並用於澳門輕軌東線建設。

決定還敘明，相關區域移交管轄日期、具體座標和面積由國務院 確定，規定期限內不得變更相關用途。澳門特區則以租賃方式取得相關陸地和海域使用權，租賃期限自相關陸地和海域移交管轄之日起至2049年12月19日止。期限屆滿，經全國人大常委會決定可以續期。

據澳門新聞局消息，澳門特首賀一誠衷心感謝中央對特區發展的大力支持，認為體現了中央政府對澳門發展的重視，並指出將加快基礎設施建設，更好發揮澳門輕軌東線項目的經濟社會效益，加強澳門與大陸基礎設施互聯互通。

澳門官方表示，澳門輕軌東線已於今年8月開工，訂於2028年完成。澳門輕軌東線項目涉及一塊屬於珠海市行政區域的「V形」不規則地塊，該地塊總面積約3700平方公尺，其中陸地面積1439平方公尺、海域面積2261平方公尺。相關陸地和海域位於澳門特別行政區關閘廣場與馬場北大馬路交界處北側、廣東省珠海市拱北隧道南側、澳門特別行政區關閘澳門邊檢大樓東側、廣東省珠海市與澳門特別行政區海域分界線西側。

這並非澳門首次向大陸租賃土地，包含澳門大學橫琴島新校區、在橫琴島的橫琴口岸內設立澳方口岸區等，都由全國人大常委會決定租賃給澳門，年限都是在2049年12月19日。