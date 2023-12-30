香港維港跨年「煙花餐」 每位2000元預訂爆滿

31日晚大跨年，維港上空將迎來歷年最大型跨年煙花匯演。香港 闊別五年再次舉行跨年煙花匯演，餐飲業界摩拳擦掌搶攻跨年夜市生意，維港兩岸餐廳紛紛推出「煙花餐」。有餐廳延長尾輪服務時間，讓顧客坐著看煙花，每位收費近2000港元(約256美元)的套餐已預訂爆滿。

大公報報導，疫後社會全面復常的首個大跨年，有餐飲業人士表示，可看維港海景的餐廳，跨年晚餐普遍已預約滿座。中環蘭桂坊一帶酒吧明晚將舉行跨年活動，部分有DJ表演的場地，門票已售出近八成。

維港跨年煙花匯演成為慶祝焦點，餐飲集團「1957& Co.」市場傳訊部總監陳杏明29日表示，集團旗下位於尖沙咀海港城 的西餐廳「Papermoon」、位於北京道一號的日式餐廳「權八」，在跨年分別推出每位1888元和1480元的節日晚宴，一周前已經全數約滿。

陳杏明說，跨年煙花匯演時隔數年復開，是一樁盛事，相信不少市民願意出外消費，共度佳節。該兩餐廳當日晚市服務兩輪客人，尾輪服務時間延長為8時至12時，方便顧客欣賞煙花。

香港酒店業協會執行委員陳覺威表示，維港煙花匯演為維港兩岸的酒店及靠內陸的酒店帶來不少生意，跨年當日入住率可望達到大約九成，房租恢復到2018年的大約8成水平，相信會議展覽、體育及音樂等盛事可為香港酒店業帶來更多客源。