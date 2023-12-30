我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台總統辯論會／侯友宜提綠十大「失」政 批賴主張台獨

轟動全美的「弒母謀殺案」女兒被關8年獲釋 第1件事想見泰勒絲

「立場新聞」停運2年 24國聯署關注港新聞自由 港府回應了

香港新聞組／香港30日電

網媒「立場新聞」兩年前被警方國安處搜查及停運，英美法德等24國29日以媒體自由聯盟（Media Freedom Coalition）名義在「立場」停運兩周年之時，發表聯署聲明，稱深切關注香港及內地當局打壓新聞自由及獨立媒體，並說當局檢控「立場」及「蘋果日報」編輯記者，對其他傳媒造成寒蟬效應。對此，特區政府發言人表示強烈不滿和堅決反對。

香港01報導，港府發言人29日回應說，香港市民擁有「基本法」和「香港人權法案」保障的新聞和言論自由，又稱「香港的傳媒環境蓬勃依然」。發言人說，言論和新聞自由並非絕對，新聞從業員與其他人一樣有義務遵守所有法律。只要不違法，傳媒評論及批評政府施政的自由並無受到限制。

港府29日晚再發稿表示，對該聯盟聲明強烈不滿和堅決反對，又說任何外國詆毀香港特區，只會自曝其短，理屈詞窮，絕不會得逞。

據報導，參與聯署國家包括美國、英國、日本、澳洲、加拿大、瑞士等。對比去年聯署，新加入的國家包括挪威、西班牙、瑞典，冰島這次則無參與。

另據明報報導，該聯盟聲明提到，「港區國安法」生效後，香港傳媒自我審查加劇，新聞工作者被控煽動罪增加，批評做法破壞港人權利和自由，促特區政府及中方履行國際承諾。聲明續稱，新聞自由是香港賴以成功的核心之一，提醒倘收窄不同意見的表達空間，將削弱對政府權力的監察及制衡。

據報導，立場新聞在2021年12月29日被警方搜查，同日宣布停運。前總編輯鍾沛權及時任署任總編輯林紹桐其後分別被控串謀發布煽動刊物，區域法院早前押後裁決，待上訴庭處理相關法律爭議。

香港 港府 澳洲

上一則

中國美妝品牌創始人豪宅被拍賣 王國安：還欠空姐1500萬

下一則

浙江新娘婚禮上被燙傷險毀容 罪魁禍首竟是這個氣氛道具

延伸閱讀

68歲影帝被捕獲買便宜盒餐 網友狂問：「他點什麼菜」

68歲影帝被捕獲買便宜盒餐 網友狂問：「他點什麼菜」
打敗肖戰、BTS… 「亞洲第一帥」是他？網友傻眼

打敗肖戰、BTS… 「亞洲第一帥」是他？網友傻眼
香港成中國電動車企灘頭堡 投資逾10億美元 創造上千工作

香港成中國電動車企灘頭堡 投資逾10億美元 創造上千工作
周庭12/28沒回香港報到 警：全力依法追捕

周庭12/28沒回香港報到 警：全力依法追捕

熱門新聞

朱令曾被稱為清華才女。（視頻截圖）

清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日

2023-12-22 22:44
C919在香港展示期間曾開放媒體登機參觀，圖為C919的經濟艙。（新華社）

中國國產客機C919最新售價曝光 比波音、空巴同型機便宜

2023-12-24 01:39
圖為南海艦隊三亞榆林軍港內景。（取自解放軍報）

房裡老「發著綠光」怪怪的 房東報案…北京偵破間諜案

2023-12-27 11:41
朱令與母親朱明新。(取材自三聯生活周刊）

清華鉈中毒案 嫌疑人孫維「辦不下去」 扯上江澤民

2023-12-24 13:33
第一位在俄烏戰爭前線陣亡的中國士兵趙睿（右二）。（取材自微博）

重慶小伙趙睿扎波羅熱陣亡 成第一位在俄烏戰爭戰死中國士兵

2023-12-22 19:50
被視為「求學逆襲王」的周信靜。（圖／取自杭州電子科技大學微信公眾號）

浙江高職生11年逆襲成MIT博士 寒門學子周信靜好勵志

2023-12-25 10:16

超人氣

更多 >
好市多自家品牌食品 專家說最棒的是這5樣

好市多自家品牌食品 專家說最棒的是這5樣
南加海灘驚濤拍岸 觀浪民眾倉皇逃命

南加海灘驚濤拍岸 觀浪民眾倉皇逃命
好市多年貨登場 這幾款讓華人驚喜

好市多年貨登場 這幾款讓華人驚喜
權威排名出爐 紐約州這些名校今年被評為最佳

權威排名出爐 紐約州這些名校今年被評為最佳
全國銀行滿意度出爐 這家銀行連續4年奪冠

全國銀行滿意度出爐 這家銀行連續4年奪冠