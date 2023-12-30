「立場新聞」停運2年 24國聯署關注港新聞自由 港府回應了

網媒「立場新聞」兩年前被警方國安處搜查及停運，英美法德等24國29日以媒體自由聯盟（Media Freedom Coalition）名義在「立場」停運兩周年之時，發表聯署聲明，稱深切關注香港 及內地當局打壓新聞自由及獨立媒體，並說當局檢控「立場」及「蘋果日報」編輯記者，對其他傳媒造成寒蟬效應。對此，特區政府發言人表示強烈不滿和堅決反對。

香港01報導，港府 發言人29日回應說，香港市民擁有「基本法」和「香港人權法案」保障的新聞和言論自由，又稱「香港的傳媒環境蓬勃依然」。發言人說，言論和新聞自由並非絕對，新聞從業員與其他人一樣有義務遵守所有法律。只要不違法，傳媒評論及批評政府施政的自由並無受到限制。

港府29日晚再發稿表示，對該聯盟聲明強烈不滿和堅決反對，又說任何外國詆毀香港特區，只會自曝其短，理屈詞窮，絕不會得逞。

據報導，參與聯署國家包括美國、英國、日本、澳洲 、加拿大、瑞士等。對比去年聯署，新加入的國家包括挪威、西班牙、瑞典，冰島這次則無參與。

另據明報報導，該聯盟聲明提到，「港區國安法」生效後，香港傳媒自我審查加劇，新聞工作者被控煽動罪增加，批評做法破壞港人權利和自由，促特區政府及中方履行國際承諾。聲明續稱，新聞自由是香港賴以成功的核心之一，提醒倘收窄不同意見的表達空間，將削弱對政府權力的監察及制衡。

據報導，立場新聞在2021年12月29日被警方搜查，同日宣布停運。前總編輯鍾沛權及時任署任總編輯林紹桐其後分別被控串謀發布煽動刊物，區域法院早前押後裁決，待上訴庭處理相關法律爭議。