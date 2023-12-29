衛生署估：41萬港人染B肝 7成未就醫 4成不知感染

香港示意圖。(圖：shutterstock)

B型肝炎有機會演變成肝硬化，甚至肝癌，預防和早期治療非常重要。港府衛生署昨日發表報告，推算香港 約有41萬人感染B型肝炎病毒，35至54歲的中年人士感染率占最多，達到8.4%，另有70%受訪患者沒有就醫。

大公報報導，四種肝炎病毒中，以B型肝炎對香港公共衛生造成重大負擔，6.2%受訪者感染慢性B型肝炎病毒，當中近40%在調查時，並沒有自述為慢性B型肝炎患者，並有約70%受訪者沒有就其肝臟疾病進行醫療跟進，顯示香港有相當比例的慢性B型肝炎病毒感染者，不清楚自己的感染狀態。

按照本次調查結果作推算，全港整體人口約5.6%，即約41萬人患有B型肝炎。

此外，調查同時發現，35至54歲人士的感染率占最多，35歲以下的年齡組別的陽性率則明顯較低，當中15至24歲及25至34歲的年齡組別人士，分別只有0.3%及1.5%，反映香港自1980年代實施普及兒童B型肝炎疫苗接種計畫，和其他預防B型肝炎母嬰傳播的措施後，有效降低年輕一代的B型肝炎感染率。

衛生署高級名譽顧問黎青龍表示，B型肝炎可透過母嬰傳播、接觸感染者的血液或體液、性接觸而傳播，部分患者未能清除病毒會發展為慢性B型肝炎，長遠或會出現可致命的肝硬化或肝癌。

他說，肝癌是香港第三大癌症 殺手，肝癌病人中約80%屬B肝患者，感染風險較高的人士應及早進行檢測 及醫治B型肝炎。

衛生署控制病毒性肝炎辦公室建議，慢性B型肝炎患者定期檢查，及早察覺肝臟的變化，例如抽血檢驗肝功能，醫生會根據患者情況評估，決定何時需要抗病毒藥物治療，從而降低患上肝硬化、肝衰竭及肝癌的風險。

至於C型肝炎，調查發現0.26%參與者受感染，根據調查結果作推算，香港約1萬7000人患有C型肝炎，與過去的本地研究綜合分析，香港一般人口中的C型肝炎感染率，在過去數十年持續處於低水平。衛生署指出，甲型和戊型肝炎病毒一般經由受污染食物和水傳染，可引致急性肝炎，市民應注意個人、食物和環境衛生。