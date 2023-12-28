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香港「高才通」上路1年 人才有意落生根盼港府除障

香港新聞組／香港28日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

港府去年底推出高端人才通行證計畫（簡稱高才通）銳意「搶人才」迄今一年，入境處數據顯示，截至11月底計畫接獲逾6萬宗申請，逾4.7萬宗獲批，其中逾3萬人已赴港；至於香港各項人才入境計畫總共收到超過20萬宗申請，逾12萬宗獲批，8萬1000多人已到港，遠超每年至少引入3萬5000名人才的目標。

綜合明報、文匯報等港媒報導，香港高才通人才服務協會創會會長尚海龍表示，協會約四分之一會員欲赴港創業，包括貿易或創科範疇，惟受限於內地的外匯管制措施，不少高才資金流有限及艱難，「人到錢不到，是有點浪費」，故期望放寬限額，容許資金以合理合法途徑赴港。

財經事務及庫務局稱，就高才通內地人才對資金跨境匯畫安排，港府會按包括設立公司和投資等實際需要，適時與內地相關部委探討。

勞工及福利局局長孫玉菡強調「搶人才」不會停步，配額不會縮減，並會與時俱進，51項人才清單亦是「可加可減」。他認為，「搶人才」計畫的成功，最大原因是香港「一國兩制」成功實踐，具有「背靠祖國、聯通世界」的獨特吸引力。

不過，他也承認，過往人才留港比率不高，但指人才是流動，當局下一步挑戰就是挽留人才，今年10月剛成立的人才辦公室和相關協會便肩負重任，包括處理不少赴港人才最關心的子女教育，協調他們找到學校，人才舉家來香港，就學問題解決了，他們就會更有決心留港發展，同時尋找合適工作機會亦很重要，尤其是年輕人才，人才辦會做很多配對工作。

截至今年11月底逾94%獲批「高才通」申請人來自內地。有內地年輕高才為尋求機會和事業進步，寧減薪一成赴港打拼；也有爸爸為了愛女教育，赴港「轉跑道」開裝修公司。他們即使有意在港落地生根，也不諱言遇到資金流、文化差異、房租和物價貴等難題，並提出對計畫的意見。

香港 港府 投資

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