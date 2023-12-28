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香港樓價連跌7個月 創6年半新低 谷底仍未見

香港新聞組／香港28日電
港府差餉物業估價署27日公布，11月私人住宅售價指數按月跌近2%，連跌7個月，若與2021年9月歷史高位比較，樓價跌幅經已超過兩成。（中通社）
港府差餉物業估價署27日公布，11月私人住宅售價指數按月跌近2%，連跌7個月，若與2021年9月歷史高位比較，樓價跌幅經已超過兩成。（中通社）

香港新盤減價傾銷，加上地皮接連流標，拖累香港樓市氣氛持續低迷。差餉物業估價署昨日公布，11月私人住宅售價指數報316點，按月再跌1.99%，連跌7個月，累挫10.78%，指數為2017年2月後約6年半新低。以今年首11個月計，樓價累跌5.59%，若與2021年9月歷史高位的398.1點比較，樓價跌幅經已超過兩成，谷底仍未見。

大公、文匯報報導，業界預期，由於缺乏特別利好消息，預期12月樓價會繼續下跌，料全年跌幅約7%，谷底仍未見；但相信港府已意識到樓價繼續下行會對香港整體經濟產生不利影響，期望明年初或會進一步「減辣」。

11月差估署樓價指數顯示，各類戶型樓價全線向下，中小型單位（A、B及C類）樓價報317.3點，按月跌1.98%，按年跌6.57%。大型單位（D及E類）報282.8點，按月跌1.94%，按年跌6.82%。

另一方面，租金則連升10個月，並創近4年新高。11月租金指數報186.8點，按月升0.65%，按年升幅擴大至5.9%，今年已累漲6.44%。中小型單位（A、B及C類）租金報190.3點，按月升0.69%，按年升6.08%；大型單位（D及E類）報149點，按月升1.02%，按年則升5%。

萊坊董事暨大中華區研究及諮詢部主管王兆麒認為，樓價持續下跌，主要受到高息口、購買力不足及新盤貨尾量囤積等因素影響。雖然施政報告對印花稅「減辣」，但由於購買力需要更長時間釋放，市場短期內亦欠缺信心，預計今年全年樓價將跌6%至7%。鑑於明年上半年樓市仍面對很大阻力，估計明年住宅樓價將呈「L型」走勢，上半年仍有機會再跌3%至5%。

王兆麒續指，發展商最近開始大幅減價清貨，受貨尾囤積影響，相信未來發展商推盤時會針對買家在現金流及回贈方面的考慮，提供更多優惠及財務計畫去吸引買家。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑估計，港府明年初或會進一步「減辣」，首季有望出現成交量小陽春，樓價亦有望於上半年升5%。他續指，「引入人才計畫」為香港創造龐大住屋需求，撐起租賃市場，令租金得以跑贏樓價。樓價跌，租金升，令租賃回報持續向升，加上近日香港存款利率下調，相信可吸引部分資金重投物業市場。

租金 香港 港府

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