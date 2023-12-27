才貼聖誕大餐照 47歲前亞姐黎淑賢燒炭不治留4子

1995年亞姐亞軍、也是武打演員盧惠光前妻黎淑賢，26日驚傳在北角家中燒炭送院後不治，終年47歲，消息令外界震驚。（取材自Instagram）

有報導指，香港 武打演員盧惠光前妻、1995年亞姐亞軍黎淑賢昨午在北角家中燒炭昏迷，被丈夫許智政發現，可惜送院後不治，終年47歲。翻查黎淑賢社交平台，她在前晚貼出聖誕大餐的相片，消息來得十分突然，令人震驚。警方於現場沒檢獲遺書，死因有待驗屍後確認，列作自殺案處理。

綜合香港01、明報報導，黎淑賢前晚與丈夫及朋友在北角雅景臺家中辦BBQ派對，當時她並無異樣，還在社交網貼出聖誕派對照片。據知許智政早上收到太太短訊：「來生再見。」他趕回北角寓所了解，發現她倒床上，廁所有燒過的炭。

盧惠光對前妻黎淑賢離世相當愕然，透露兩星期前曾與對方通電話，內容都是兩子讀書話題，當時她語氣平靜，不覺有異樣」。黎淑賢友人對她的死訊同感突然與惋惜。

據悉，黎淑賢患抑鬱症20年，病情時好時壞，定期到律敦治醫院覆診，與家人感情無恙，事發前曾向家人發短訊道別，警方相信事件無可疑，列作自殺案處理。

亞姐黎淑賢有「凍齡熟女」之稱，1995年18歲時參加亞洲小姐，最後敗於楊恭如手上奪得亞軍，隨即踏足娛樂圈，翌年在《古惑仔3之隻手遮天》中飾演黑社會大哥的女友「方婷」，在一場被張耀揚強迫拍裸照的場口中半裸上陣，性感得令觀眾眼前一亮，這亦是黎淑賢從影最大膽的演出之一，更令她成為街知巷聞的「阿嫂」，因而略有名氣。

1998年嫁給盧惠光，婚後育有兩名兒子，其時她也參與拍攝了多套電影包括《蘭桂坊7公主》、《生化壽屍》飾演黎耀祥的老婆，同樣有性感演出。可惜反應始終沒《古惑仔3》般受歡迎。2006年她與盧惠光離婚，一年再嫁給任職美容醫生的丈夫許智政，再生下兩名兒子，共4名囝囝，之後主力當全職媽媽。