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港議員見報率減1成 4成少於1天1次 葉劉：社會爭議少

香港新聞組／香港27日電
香港傳媒曝光排名最高的立法會議員，以新民黨主席葉劉淑儀蟬聯見報率最高。（中新社）
香港傳媒曝光排名最高的立法會議員，以新民黨主席葉劉淑儀蟬聯見報率最高。（中新社）

香港立法會議員表現備受社會關注，曾有傳媒報導中聯辦監察議員「見報率」。明報以慧科新聞網資料庫統計，89名議員今年截至12月24日在本地報刊及網站平均曝光515次，與去年全年581次減少1成。其中4成議員今年曝光次數少於365次，換言之平均每日見報少於一次。不過，今次統計有其局限，因未包括電子傳媒及海外傳媒報導的數量。

明報報導，傳媒曝光排名最高的立法會議員，多為資深議員，其中新民黨主席葉劉淑儀蟬聯見報最多的議員，她認為是因為傳媒傾向訪問有經驗和權威的議員。至於選委界蘇長榮連續兩年傳媒曝光最少，他說一直盡力工作，對見報率低感到遺憾，「你們傳媒可能覺得採訪我不是太有價值」，他將更主動聯絡傳媒。

據報導，葉劉淑儀認為曝光減少因社會爭議少，又承認公眾對今屆議員較陌生，議會新丁需時學習捕捉社會關注的議題。全國港澳研究會顧問劉兆佳認為不能單憑曝光率評價議員表現，但如果「做了兩年議員都無人識」，應加強與各界溝通、改善發言質素。

據統計，立法會今年會期本月結束，89名議員今年截至本月24日，在本地傳媒的曝光次數，平均每名議員見報515次，較去年的減少一成。不過，有三分之一議員的曝光次數不減反增，其中選委界吳傑莊今年排名躍升37位至第27，為升幅最多的議員，見報次數增加逾七成。

近月虛擬資產交易平台騙案頻生，「JPEX」是與吳傑莊相關的熱門關鍵字，他相信自己有協助受影響市民，曝光因而較多，同時令不少事主知道可向他求助。吳傑莊認為中央及中聯辦必定關心議員表現，不過未就議員曝光率設立硬指標，他不感壓力。

報導稱，選委界陳沛良是去年見報次數最少的10名議員之一，今年排名大升至第51，見報次數增加六成。他說今年爭取多與傳媒交流、就不同議題發言，自言較關心精神健康、「港車北上」等議題。

報導，個別議員今年排名大跌，包括選委界陳曼琪、林順潮等，見報次數也明顯減少。林順潮說會以立法會職能作為工作重點，將繼續關注醫療、創科等範疇，不會刻意爭取曝光。

長榮 香港

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