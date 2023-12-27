香港聖誕長假出入境人次 連3天破百萬

圖為香港西九龍客運站人潮湧動。（中通社）

香港 聖誕長假期結束，23日至25日的出入境人次創連續3天都破百萬的紀錄，截至26日晚9時各口岸錄得48.6萬人次入境，已達預期62.6萬人次的近8成。入境事務處數據顯示，25日有超過101萬人次經各口岸出入境，包括約48.2萬人次出境。入境方面，25日有超過53.5萬人次經各口岸入境；港珠澳大橋的汽車流量亦創新紀錄。。

綜合香港01等港媒報導，入境處數據顯示，23日至25日的出入境人次分別達107萬、105萬和102萬。今年聖誕整體出入境人流亦達313.6萬人次，貼近2018年高峰的337.5萬人次。另在聖誕長假期中，香港居民有132.8萬人次出境，當中約114.8萬人次經陸路口岸和高鐵北上。

有經羅湖口岸返港的港人26日表示，過關順暢，全程僅需約10分鐘，又大讚北上消費比香港更便宜。

26日是聖誕連假最後一日，大家都把握最後機會。在26日的香港西九龍高鐵站，仍有不少市民出發北上。有市民稱一家人參加了潮汕三日兩夜旅行團，指聖誕節 正日出發的旅行團費比26日貴約1000港元（約128美元），因此決定假期尾聲才出發；亦有家長趁學校聖誕假完結前，帶子女回鄉探親。

香港迪士尼 樂園26日上午人潮不斷，巿民溫小姐與女兒一同到迪士尼，她指平時難以配合小朋友假期，因此今次希望捉緊假期尾巴與女兒共歡。她留意到今年多人外遊、北上，但自己更希望留港消費，她認為，香港本來好熱鬧、好繁榮，但最近巿況都較差，甚至早前到海洋公園排纜車時人流極少，又形容迪士尼今日已經比想像多人，「如果好冷清，我會覺得好可惜。」

另外，巿民劉先生指，早半個月前仍可勉強預約到酒店，前天在酒店度過一晚後，昨天就到樂園玩樂，形容樂園並非太多人。劉先生女友提到較多人選擇離港外遊，感覺今年聖誕氣氛還好，又指疫情前聖誕氣氛更佳，「連蘭桂坊都變少人了」，氣氛相對冷淡。