港前10月新登記私家車 電動車占64% 增速屬世界前列

香港示意圖。(圖：shutterstock)

港府 近年致力透過多管齊下措施，以實現2050年前碳中和目標。香港 環境及生態局局長謝展寰昨日發表網誌指出，「淨零發電」、「節能綠建」、「綠色運輸」和「全民減廢」為香港未來減碳計畫的四大策略，其中過去幾年推動「綠色運輸」已取得不俗成效，今年首10個月共有2萬2970輛新登記電動私家車，占所有新登記私家車總數約64.3%，比率遠高於2017年約9%，增速屬世界前列。

大公、文匯報報導，對於有人擔心充電設施不足夠，而不敢買電動私家車，他強調港府正增加公共及私人充電停車位數目，有信心2027年年中前增至約20萬個的目標。

謝展寰指出，香港於2014年已經實現碳達峰，現正爭取在2035年減少一半碳排放，2050年前實現碳中和，目前已成功較2014年的碳排放減少約25%，相比美國及歐盟的減碳進程亦不遜色。他表示，香港未來減碳計畫的三個重要中期策略目標，是在2035年底前停止倚賴燃煤發電、停止新登記傳統化石燃料私家車，以及停止使用堆填區處理生活垃圾以減少排放甲烷氣。他表明，該些目標極具挑戰，但亦為香港帶來綠色科技、綠色產業和綠色金融的新機遇。

他續指，港府多年前已開始為大規模使用電動車 作準備，並於2011年發出《為新建樓宇的停車場提供電動車輛充電設施安裝條件技術指引》，訂明新建樓宇的停車場必須具備可為電動車輛提供充電設備的基礎條件，方可獲給予總樓面面積的豁免。現時港府已批出逾7.8萬個相關停車位，其中逾3萬個已落成，並備有電動車充電基礎設施。他指未來所有新建樓宇的停車位，充電基礎設施將會是標準設備。

針對現有私人樓宇的停車位還未有充電設施，謝展寰指港府2020年10月推出20億元（港幣，下同，約2.5億美元）的「EV屋苑充電易資助計畫」，資助合資格的現有私人屋苑停車場安裝電動車充電基礎設施。由於反應熱烈，港府其後再向資助計畫額外注資15億元，該計畫將於本月底停止接受申請。預計整個計畫於2027至28年度完成後可協助約700個現有私人屋苑停車場、合共約14萬個現有停車位加裝充電基礎設施。