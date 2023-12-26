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粉絲不懂粵語 要求「講普」張學友溫柔回應：學一下

香港新聞組／香港26日電
張學友在兩岸三地都擁有許多歌迷。(取材自微博)
張學友在兩岸三地都擁有許多歌迷。(取材自微博)

香港歌手陳奕迅不久前在澳門開唱，被在場不諳廣東話的觀眾要求「講普通話、講國語」，他立即黑臉反駁，一度引起網友熱議。而歌神張學友，日前在香港演唱會後台為粉絲簽名時也遇到了被要求「講普」的情況，而他簡單3字回應，被網友大讚溫柔之餘不失霸氣。

香港01報導，張學友在紅館舉行的24場「張學友60+巡迴演唱會香港站」，正如火如荼進行，連日來除了香港歌迷外，也有不少來自廣州、上海和東北等不同城市的歌迷捧場。近日，有網友在小紅書寫道，「隔壁的小姐說晚上可不可以講國語，聽不懂粵語。學友：學一下！ ！ ！我都激動到不知道要說什麼，好在我學會聽粵語。」

片中見張學友戴著帽、口罩和穿上羽絨，他在開秀前，特意走到紅館後台停車場位置，逐一親手收下歌迷送上的信件和禮物。當中聽到有不少內地粉絲努力用不熟練的廣東話為偶像打氣，但期間卻有位女粉絲大叫：「晚上的演唱會，能不能多講普通話？我從很遠過來，聽不懂粵語。」

張學友遇到來中國粉絲要求說普通話，很溫柔回應。（取材自小紅書）
張學友遇到來中國粉絲要求說普通話，很溫柔回應。（取材自小紅書）

只見張學友沒有絲毫生氣表情，而是保持笑容，溫柔地用普通話跟對方說：「學一下」，而張學友這個回應也得到現場其他粉絲歡呼和拍手支持。

不少網友看過片段後都大讚張學友有禮貌，不愧為歌神。

其實，張學友早前在內地巡演時就曾似有感而發表示，「香港都是講廣東話，所以一講講順了，國語就忘記了。可是我算是在港星講國語講得不錯的，對嗎？你知道我們港星是很厲害的，國語連我都聽不懂的。所以我會努力一點，為我們港星爭取一點面子，國語講好一點。」

香港 澳門 口罩

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