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港「黑的」揀客、劏客 只拉攏外籍人士 遊客滿腔怒火

香港新聞組／香港26日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

港府宣傳「你好，香港！」（Hello Hong Kong），找來明星藝人拍攝宣傳廣告，打造香港好客之都形象，惟部分行業的待客態度差劣，影響香港聲譽。

大公報昨報導了「黑的」揀客、劏客劣行後，昨日山頂纜車站及尖沙咀廣東道仍有不少的士司機仍公然揀客，拒載短途客，不少候車乘客登上的士後，與司機交談片刻便被趕下車，令遊客滿腔怒火。

不少遊客反映，曾遇過各種待客不周的行為，包括懷疑被黑的劏客；在餐廳遇到「光速收盤」趕客式服務；用普通話點餐，店員卻以粵語回答，溝通變得困難。遊客雖然都肯定香港的魅力，但服務態度仍有待改善，服務質素需要提升，否則影響競爭力。

昨午中環花園道山頂纜車站外的士站，的士違法問題依然存在，有空載的士在的士站拒載本地人，只拉攏外籍人士上車；不少候車乘客登上的士後，與司機交談片刻便被趕落車，原因包括司機聲稱已有預約、塞車不去、趕交更等，公然揀客。

現場交通擠塞，的士站毫無秩序可言，有人甚至走到的士站的對面行車線打尖上車，令守秩序排隊的乘客不悅。此外，不少的士司機降低車窗及鎖上車門，先通過車窗與候車乘客交涉，得知目的地後開價，在乘客同意後便打開車門指示上車，疑不按表收費。

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