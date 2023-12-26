全球首個 香港機場設消防洗消、救援設施

香港示意圖。(圖：shutterstock)

面對化學、生物、輻射或核污染等事故等威脅，香港 消防處居安思危，在機場擴建三跑道時，建設全球第一個機場洗消及救援設施，並計畫明年第二季啟用。當禁區內或航機上發生相關事故時，可利用設施為污染人士進行洗消，每小時最多可處理280人，即使全球載客量最大的客機發生事故，也可在兩小時內完成洗消。

香港01報導，機場禁區內洗消及救援設施，設置於機場北面跑道、即新建的三跑，並鄰近機場北消防局。設施佔地600平方米，樓高兩層及一個地庫，當中地面層是洗消設施，二樓為機房，地庫則是大型水缸，並備有冷氣、冷暖水、空氣過濾系統及負壓系統等。

據報導，當禁區或機上有人懷疑受生化、核輻射等污染時，相關人士會被送往洗消設施大樓，進入集合區登記及收集個人物品，並取得洗消包。需洗消人士進入脫衣區，需把衣物放進防化桶內，穿上斗篷進入清洗區。

清洗區設有12條洗消通道，其中兩條供行動不便人士在消防人員協助下進行清洗，另外10條則可按需清洗的男女比例，透過趟門畫分開男女區域。當清洗人士拉動手柄後便會出水，完成清洗後需穿上保護衣，進入監察區，由消防人員進行覆檢，檢查是否有殘餘化生物質。

若檢查到有相關物質殘留，該名人士需再次回到清洗區清洗，倘三次仍未能通過檢測 ，則需送往醫院處理。當完成檢查後，相關人士會進入等候區，現場有消防及救護人員，留意其身體狀況，確認無不適後，便可回到旅檢大樓進行清關，其受污染衣物會被消毀，手機、銀包等貴重物品經消防處理後可獲發還。

消防危害物質事故支援隊署理助理消防區長林國鴻表示，由於禁區位置不便，若要臨時搭建洗消設施，物資或未能及時跟上，消防也有必要居安思危，故決定設立固定的洗消設施。