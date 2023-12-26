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聖誕1/3港人離境 北上逾84萬 內地商場港人占65%

香港新聞組／香港26日電
香港九龍塘一家商場內布置的「聖誕市集」，吸引市民和遊客前來享受假日。（中新社）
香港九龍塘一家商場內布置的「聖誕市集」，吸引市民和遊客前來享受假日。（中新社）

香港聖誕假期從21日上周四「啟動」，入境處資料顯示四天內有116萬人次北上。26日聖誕節假期最後一日，假期首兩天香港各口岸出入境旅客人次連破百萬，25日截至晚上9時出入境人次則回落至84萬。香港聖誕假期大量港人外遊，衝擊香港零售消費市道，蘭桂坊協會總監張素媚25日表示，平安夜到訪蘭桂坊的人流比去年少約一成。

香港01、明報等港媒報導，據入境處數字，聖誕假期首日、即上周六（23日），經各口岸出入境人次達106萬，創疫後新高；周日（24日）則有104.7萬人次出入境，出境人次占63.3萬，包括逾45.8萬香港居民，當中近4.5萬港人經機場離港，逾39.8萬經陸路口岸出境到內地。昨日聖誕節截至晚上9時，各口岸錄得39.5萬人次入境和44.6萬人次、共計84萬人出境。

旅遊促進會總幹事崔定邦昨表示，單計聖誕，今年約有三分一港人離境旅遊，不少人選擇到內地大灣區城巿遊玩，人數更可能超越疫前水平。他估計，整個聖誕及元旦假期累計有近300萬港人外遊，其中內地短線團的報名人數較疫情前為多。

有港人在平安夜前已北上，全方位體驗食玩買住，25日聖誕節，深圳福田皇庭廣場熱鬧的人潮裡就有不少港人，有人特地到這裡品嘗香港吃不到的俄羅斯菜。

皇庭廣場一間麵包蛋糕店的店員劉小姐指，昨日平安夜有許多操粵語的港人到商場逛街，比平常多約五至六成，而這兩天香港人和內地人的占比分別為65%及35%。她指香港的客人購物風格相較內地人「挺豪華，挺有錢的」。

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張素媚表示，平安夜蘭桂坊的人流較去年少約一成，但形容氣氛不俗。她表示，區內位置較優越的酒吧於入夜後全部爆滿，但高級餐廳訂枱情況仍較往年稍遜，部分餐廳可以即時入座。

香港餐飲聯業協會會長黃家和則指出，今年平安夜餐飲業估計整體生意額約為3.8億港元（約4865.7萬美元），較去年的4.3億元跌逾一成。他透露，最受影響的是中餐廳，形容有招待散客的酒樓門可羅雀。!--@IMAGE_28582069_CENTER@-->

香港 聖誕節 疫情

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