我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

創業在美國／永生花花藝師 全職媽重啟人生

國稅局豁免近10億欠稅滯納金 460萬人受惠

香港今年一手交投破萬宗 豪宅轉旺年增19%

香港新聞組／香港24日電

隨著2023年香港復常通關，各大發展商年初一度趁勢加快推盤步伐，後因加息因素，下半年發展商減價潮帶動，香港樓市一手交易量有所回升，全年重攀1萬宗大關、約達1萬0800宗，較2022年約9966宗增8.4%，但仍屬2013年一手新例實施後的第三低位，反映樓市交投氣氛持續低迷；由於年內豪宅新盤交投轉旺，成交金額料約1340億港元（約171.5億美元），較2022年大增19%。

文匯報報導，當中新鴻基地產主力推售全新樓盤表現最亮眼，其中三個新盤已售出逾3286伙，套現逾200億港元（25.6億美元），而屯門NOVO LAND第2期合共售出1192伙，成為2023年銷情最佳新盤。

報導指出，此外，特區政府於10月底公布一系列樓市「減辣」措施後，辣稅稅率大減一半，新地旗下九龍站天璽一個特色戶隨即以約1.57億港元（約2009萬美元）售出，呎價逾10萬元，創出九龍站一手分層呎價新高紀錄，買家為土耳其客以公司名義買入。

會德豐地產於2023年亦相當積極推售全新盤，包括藍田KOKO ROSSO、KOKO MARE及啟德合作盤天瀧，連同維港滙等貨尾盤，年內售出逾1029伙，套現逾160億元。

香港 土耳其

上一則

拚經濟…李家超逛廟街訪西九 財爺帶內地博主尋港味

下一則

中共80年代政改 史丹福學者：阻力很大、動力沒有

延伸閱讀

唏噓…周海媚北京豪宅人去樓空 菜園荒蕪等不到主人

唏噓…周海媚北京豪宅人去樓空 菜園荒蕪等不到主人
聖誕長假40萬人次北上 市民嘆香港「沒地方玩」

聖誕長假40萬人次北上 市民嘆香港「沒地方玩」

金山今年最貴的豪宅 3450萬出售

金山今年最貴的豪宅 3450萬出售
她無家可歸 花12美元買彩券爽中635萬豪宅

她無家可歸 花12美元買彩券爽中635萬豪宅

熱門新聞

小米董事長雷軍。（取自雷軍微博）

這款手機10天熱銷近150萬支 中國科技大佬：水到渠成

2023-12-18 10:39
中國商湯科技創辦人湯曉鷗已於本月15日死亡。（取材自商湯科技官網）

自殺？被滅口？商湯科技創辦人湯曉鷗突病逝 死因惹多方猜測

2023-12-17 13:34
中國著名的高分子材料領域專家、中國科學院的研究員周光遠傳出車禍過世。（中科院大連化學物理研究所）

怎麼了？中國頂尖科學家陸續死亡 今又1人傳因車禍喪生

2023-12-18 10:53
朱令曾被稱為清華才女。（視頻截圖）

清華才女、「鉈中毒」受害者朱令去世 剛度過50歲生日

2023-12-22 22:44
圖為2020年12月21日庭審現場的勞榮枝。(中新社)

中國「女魔頭」勞榮枝殺7人 今被執行死刑

2023-12-17 23:46
男子罵著罵著突然連續親吻大媽4次，令大媽無法招架。（視頻截圖）

男子街頭激戰大媽 連吻4下KO對方 老婆在旁全目擊

2023-12-16 08:30

超人氣

更多 >
簡單致勝 今年這檔美股ETF超賺 擊敗花俏選股策略

簡單致勝 今年這檔美股ETF超賺 擊敗花俏選股策略
紐約3華男 維州調包蘋果真品獲利近10萬 終落網

紐約3華男 維州調包蘋果真品獲利近10萬 終落網
呼吸道疫情嚴峻 鍾南山分析2原因：不建議長期戴口罩

呼吸道疫情嚴峻 鍾南山分析2原因：不建議長期戴口罩
港星合照童星 30年後…孩子變猛男他0改變

港星合照童星 30年後…孩子變猛男他0改變
想到會做到？12星座行動力排行：水瓶挑事做、這星座沒思考就先做了

想到會做到？12星座行動力排行：水瓶挑事做、這星座沒思考就先做了