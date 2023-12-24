香港今年一手交投破萬宗 豪宅轉旺年增19%

隨著2023年香港 復常通關，各大發展商年初一度趁勢加快推盤步伐，後因加息因素，下半年發展商減價潮帶動，香港樓市一手交易量有所回升，全年重攀1萬宗大關、約達1萬0800宗，較2022年約9966宗增8.4%，但仍屬2013年一手新例實施後的第三低位，反映樓市交投氣氛持續低迷；由於年內豪宅新盤交投轉旺，成交金額料約1340億港元（約171.5億美元），較2022年大增19%。

文匯報報導，當中新鴻基地產主力推售全新樓盤表現最亮眼，其中三個新盤已售出逾3286伙，套現逾200億港元（25.6億美元），而屯門NOVO LAND第2期合共售出1192伙，成為2023年銷情最佳新盤。

報導指出，此外，特區政府於10月底公布一系列樓市「減辣」措施後，辣稅稅率大減一半，新地旗下九龍站天璽一個特色戶隨即以約1.57億港元（約2009萬美元）售出，呎價逾10萬元，創出九龍站一手分層呎價新高紀錄，買家為土耳其 客以公司名義買入。

會德豐地產於2023年亦相當積極推售全新盤，包括藍田KOKO ROSSO、KOKO MARE及啟德合作盤天瀧，連同維港滙等貨尾盤，年內售出逾1029伙，套現逾160億元。