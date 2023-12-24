60萬港人連假首日出境過聖誕 美食節冷颼颼

「工展會」戶外展銷嘉年華正在維多利亞公園舉行，圖為市民在會展上選購商品、品嘗美食。 （中新社）

聖誕節長假期長假期昨日開始，港人出境人次近60萬，業者表示，今年聖誕假出境遊生意回到疫前九成水平，赴內地團較疫情 前多近三倍；由於不少巿民外遊和北上消費，冬日美食節和冬季購物節則遭遇「冷風」，以致生意不及從前，商戶坦言「生意額比上次少了七成」，擔心難以回本。

香港 冬日美食節和香港冬季購物節昨日在灣仔會展開鑼，綜合文匯報、明報報導，人流較多集中在售賣年貨、海味和小食的區域。有市民表示，今年冬日美食節氛圍不及往年，但價格依然很實惠，「未來幾天還會來多一次購買年貨。」

「之前未來過，但就今日來說，覺得氣氛都算足！」與家人一同到場的林先生表示，他是首次參與冬日美食節。由於家人喜歡留港過節，所以沒有外遊，「留港消費都是為支持香港經濟。」他沒有特意限制消費額，「見到喜歡就買。」

專程由大埔到場的趙小姐坦言，今年美食節氣氛不及往年，「人少了很多，以前是寸步難行，但今年美食節的價格依然很實惠，今次預算花2000元。」與工展會相比，她認為在會展逛美食展更加暖和，「畢竟這裡不是露天，我比較怕冷。」

參展的「金旺食品」負責人區小姐對今屆生意額不太樂觀，指人流不如以往的美食展，「全面復常後，很多港人假期選擇外遊或者北上消費，導致人流大大減少。」她說，近期香港多處舉行類似的美食活動，分散了消費者的注意力，「工展會、廟街夜市還有這個冬日美食節都撞到同一個時期，那肯定分走了一些消費者。」

冬日美食節場內有近千個攤檔，參茸海味檔主吳先生表示昨人流較往年少約一半，生意額只及去年兩三成，認為與港人假日北上及離港消費有關。有一家三口昨到場買小食及乾貨，也說人流比去年少一半，認同與北上消費潮有關。

另方面，據入境處昨日截至晚上9時數字，連同香港居民、內地及其他訪客，總出境人次達59.9萬。東瀛遊執行董事禤國全表示，今個聖誕假出境遊生意回到疫前九成水平，赴內地團較疫情前多近3倍。

禤國全稱，今年聖誕長假期整體出境遊生意額達新冠疫情前九成，其中日本線回復到疫情前相若水平，東南亞 及長線為疫前六七成；內地線則「一枝獨秀」，不論長短線均較疫情前多近三倍。他說本港旅客今年到內地熱門地點包括哈爾濱和北京，短線則是高鐵沿線城市如惠州、中山、佛山、潮汕等。