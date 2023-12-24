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拚經濟…李家超逛廟街訪西九 財爺帶內地博主尋港味

香港新聞組／香港24日電
特首李家超到廟街夜市參觀，左起為油麻地廟街販商商會主席陳錦榮、油尖旺民政事務專員餘健強、香港旅遊發展局主席彭耀佳博士、李家超和文化體育及旅遊局局長楊潤。（政府新聞處圖片）。 （中通社）
特首李家超到廟街夜市參觀，左起為油麻地廟街販商商會主席陳錦榮、油尖旺民政事務專員餘健強、香港旅遊發展局主席彭耀佳博士、李家超和文化體育及旅遊局局長楊潤。（政府新聞處圖片）。 （中通社）

香港行政長官李家超昨日在聖誕長假期首天，先後到訪近日舉行夜市的油麻地廟街，以及西九文化區聖誕小鎮，與市民和旅客一起感受香港繽紛聖誕的熱鬧氣氛；財政司司長陳茂波則帶同3位內地社交平台知名博主，一起到維園的工展會遊逛，並與博主一起試食和品嘗蛋撻、港式麵食和花生糖。

大公報報導，香港昨日再次刷新入冬以來最低溫度，市區錄得低至攝氏8.1度，聖誕假期氣氛更濃，廟街市集昨午開市後一片熱鬧，人頭湧湧；下午約4時半，李家超在文化體育及旅遊局局長楊潤雄、旅遊發展局人員等陪同下到來逛市集。

李家超先去了售賣飛機欖、龍鬚糖等本地懷舊小食的檔口，然後再到尼泊爾及印尼美食檔，沿途品嘗了土耳其咖啡、芝麻卷等美食，稱讚咖啡很特別，又買了懷舊糕點。不少市民跟他打招呼，說很高興見到他，李家超回答：「就快到聖誕，希望搞好氣氛，大家都開開心心。」

李家超在廟街「打氣」了大約20分鐘，隨即轉往西九龍文化區的聖誕市集，與檔戶和市民親切互動。當經過售賣美酒的攤位時，他支付40港元（約5.1美元）品嘗熱紅酒，並說，「令我回去以前開聖誕派對的感覺，我們都希望在西九市集，大家好像開聖誕派對那樣。」

他接着到草坪坐下來和市民聊天，與市民「打卡」自拍。他其後在市集的臨時舞台前，欣賞樂隊表演，隨着現場輕快活潑的樂曲節奏，他更興致勃勃地上台與樂手合奏一曲。

文匯報報導，陳茂波昨日在社交平台Facebook發帖文和上載視頻。在視頻中，他向3名女博主介紹工展會的歷史，表示今年已是第57屆舉行，為香港最具歷史的傳統展銷會，將香港產品往外推銷。除海外，內地亦是十分重要的市場，希望內地同胞看到這些香港好的產品和用這些產品。

陳茂波表示，港味是大家不約而同提到的關鍵詞，香港的品牌和產品有很不錯的質素，只要融入更多創意、突出自身的特色和風格，在海內外都一定能開拓到更廣大的市場。

陳茂波（右二）與內地社交平台博主品嘗蛋撻。（取材自臉書）
陳茂波（右二）與內地社交平台博主品嘗蛋撻。（取材自臉書）

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