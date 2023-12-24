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外資撤離 駐港總部創11年新低 只剩1336家

香港新聞組／香港24日電
外企駐港總部創11年新低，圖為香港維多利亞港及高樓大廈。（路透資料照片）
外企駐港總部創11年新低，圖為香港維多利亞港及高樓大廈。（路透資料照片）

香港政府統計處公布最新境外母公司以香港作為地區總部等數據，今年只有1336家境外公司以香港作為地區總部，較2019年減少13.3%，也是自2012年來數目最少的一年。

香港政府統計處21日發布有關境外母公司的駐港公司按年統計調查報告，按地區總部、地區辦事處及當地辦事處總數計算，共有9039間，而2019年則有9040間。

只計算地區總部，2012年有1367間，由2012年至2023年期間，數目最多是2019年，有1541間；2019年之後數目開始下跌，2023年只有1336間。

2023年駐港地區總部最多是中國公司，有247間，其次是美國公司有214間，以及日本公司有206間。

數據又顯示，近年美國、日本及英國公司在港的地區總部也減少。

美國公司在港的地區總部，由2019年的278間減至2023年的214間；日本公司在港的地區總部由2019年的232間減至2023年的206間；英國公司在港的地區總部由2019年的141間減至2023年的115間。

中國公司在港的地區總部，由2019年的216間增至2022年的251間，但到2023年減至247間，即過去一年也減少了。

其他國家的公司在港的地區總部近年也減少，如瑞士、新加坡、義大利及澳洲等。

香港於2020年中實施國安法後，不但出現移民潮，也開始出現外資撤離的情況。華爾街日報今年10月報導，香港與中國的聯繫曾被跨國企業視為優勢，「但現在已成為一個麻煩」，銀行、投資公司和科技企業正大規模撤離。

香港 日本 義大利

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