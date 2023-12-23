聖誕長假40萬人次北上 市民嘆香港「沒地方玩」

聖誕假期有不少港人出國旅遊或到內地探親、消費，仍有市民選擇留港過節；圖為旅客於銅鑼灣街頭購買熟食。(中新社)

聖誕節 長假期今天開始，自恢復全面通關後香港 即掀起北上潮，不少港人冬至仍北上消費，截至昨天，各口岸出境總人數逾40萬人次；港人之所以選擇到深圳過節，是認為內地物價較便宜，還有市民嘆港「沒有地方玩」，北上已經成習慣。

綜合明報、香港01報導，據入境處數字，截至昨晚，各口岸入境人次逾25.3萬，出境人次逾40.2萬，昨日最多人出境的口岸是羅湖，達7.2萬人次，其次是機場約7.1萬人次。落馬洲站及深圳站不少人拖著行李箱過關，有港人表示趁長假期回鄉探親；深圳方面，受港人歡迎的福田皇庭廣場人頭湧湧，不時見到港人身影。

港人王女士稱，今次是北上消費及到廣東清遠探親，逗留10多日，新年後才回港，她說「這已經是習慣」，她嘆「香港沒有地方玩」，平時多數會到深圳東門「逛街吃飯」，每次消費大約1000港元。

住在元朗的劉女士一行人到皇庭廣場消費，她稱兩名子女未曾到訪深圳，故特意帶他們來，主要會在商場逛，在盒馬鮮生吃了生蠔、海鮮煲，只需200多港元，較香港便宜近一半，香港餐廳較貴，寧願到深圳消費。劉女士的兒子說希望在深圳吃晚飯，「因為比香港好吃」。

據報導，今次是全面通關以來首個聖誕新年假期，香港國際機場出境大堂昨天一早就人頭湧湧，各大航空公司櫃枱均有乘客排隊登機。根據入境處數據，機場出境人數連續兩日破疫情 復常以來紀錄，20日出境人數達6.7萬人次，21日更衝破7萬人次關口，達到7.3萬人，當中約73%、5.3萬人為香港居民；惟入境人次只有5.1萬至5.3萬人次，未超越10月29日錄得的6.3萬人次紀錄。