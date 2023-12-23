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夏寶龍促實際行動愛國愛港 李家超盼區議員認清新要求

香港新聞組╱香港23日電
全國港澳研究會成立十周年慶祝大會22日在北京舉行，港澳辦主任夏寶龍強調，把「愛國者治港」的制度優勢轉化為治理效能。(取材自港澳辦)
全國港澳研究會成立十周年慶祝大會22日在北京舉行，港澳辦主任夏寶龍強調，把「愛國者治港」的制度優勢轉化為治理效能。(取材自港澳辦)

全國港澳研究會成立十周年慶祝大會22日在北京舉行，內地、港澳學者專家共300多人出席慶祝大會，中共中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍，對全國港澳研究會為「一國兩制」實踐作出的貢獻給予充分肯定；香港特首李家超也率港府官員，區議員等共約500人參加了香港分會場的活動。

大公報報導，夏寶龍表示，習近平主席的重要講話再次宣示了堅持「一國兩制」方針的堅定立場，為全面落實「愛國者治港」，推動香港在強國建設、民族復興中更好發揮作用、實現更好發展指明了前進方向。愛國愛港歷來是香港同胞的光榮傳統，是「一國兩制」實踐行穩致遠的重要基礎。

他說，在香港由亂到治走向由治及興的新階段，愛國愛港應當展現出新氣象新風貌，切實把愛國愛港的滿腔熱情轉化為實實在在的行動，把「愛國者治港」的制度優勢轉化為治理效能。

夏寶龍指出，愛國愛港是「一國兩制」實踐行穩致遠的重要基礎，在香港由亂到治走向由治及興的新階段，愛國愛港一定會展現出新氣象新風貌，港府及管治團隊應以維護香港繁榮穩定、切實改善民生的實際行動展現愛國愛港新氣象。

他還說，香港18萬公務員應當牢記誓言，為港履職、為民盡責，立法會議員是管治團隊的重要組成部分，應與特別行政區政府良性互動，不斷提高參政議政水平，為香港良政善治更好發揮作用。

文匯報報導，李家超、中央駐港駐澳機構官員及香港社會代表等人，也透過視頻連線方式收看慶祝大會。

李家超表示，《基本法》明確規定區議會的定位是非政權性的區域諮詢和服務組織，新一屆區議會重歸本質，是完善地區治理的重要一環，他期望區議員必須清楚認識「愛國者治港」的新形勢、新任務和新要求，深入了解他們應擔當的角色和社會的期望，開展地區工作，配合政府施政，使政府政策可以落實到地區。

全國港澳研究會成立十周年慶祝大會22日在北京舉行，港澳辦主任夏寶龍重申「愛國者治...
全國港澳研究會成立十周年慶祝大會22日在北京舉行，港澳辦主任夏寶龍重申「愛國者治港」。(取材自港澳辦)

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