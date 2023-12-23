23條立法 傳明年7月立法會休會前完成

香港示意圖。(圖：shutterstock)

至少3名親港府 的建制派人士透露，香港 當局初步訂定，在立法會明年7月休會前，完成基本法第23條的立法。

中央社引述港媒報導，港區人大代表透露，當局所以希望明年7月立法會休會前通過23條立法，一是盡快完善維護國安機制，特別是近期有國安法大案（黎智英案）正在審理，西方無論如何都會大作文章；二是完成憲制責任後，可聚焦發展經濟民生，放下多年來的政治爭議。

對於立法時間距今只有半年左右，時間會否太趕，相關人士表示，23條立法已拖延多年，加上目前立法會審議高效，屆時可密集召開法案委員會會議。

香港特首李家超早前發表施政報告說，政府將於2024年完成基本法23條立法；港府官員曾說，將會把防止間諜 罪納入23條立法。

香港回歸以來，當局一直未能為23條進行立法。2019年香港爆發「反送中」運動並出現「港獨」思潮後，全國人大主動為香港訂定國安法，但只納入23條前部分規定，其餘留待港府自行立法。

保安局局長鄧炳強曾表示，23條涉及7項類別的罪行，當中兩類已由香港國安法涵蓋，包括叛國和分裂國家；現行法令中，例如刑事罪行條例、社團條例等，也包括部分罪行。

他說，未來基本法第23條進行立法時，將會加強著墨於「間諜罪」。

此外，香港三名國安法指定法官昨天裁定，當局起訴壹傳媒集團創辦人黎智英及蘋果日報三家公司串謀發布煽動刊物，提出檢控的時間沒有超出法律規定的期限。另據報導，法庭下周休庭，預定明年1月2日再開庭審理這起案件。

這起控罪屬於刑事案件，依據刑事罪行條例，煽動罪行只可在犯罪後6個月內作出檢控，控方就此提出質疑，本案最後一篇涉案文章於2021年6月24日發表，檢控最後期限理應是同年12月24日，但控方於12月28日才加控煽動罪，已超出檢控時限4天。

三位法官一致裁定控方是在檢控時效屆滿前提出檢控，不接納辯方提出控罪已過檢控時效的質疑。