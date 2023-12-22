21%港人擬聖誕外遊 15年新高 賓館跨年房價貴過5星酒店

聖誕假期在北上消費熱潮下，港府鼓勵市民留港消費；圖為中環海濱冬日活動「友邦嘉年華」21日起舉行，吸引市民家庭及旅客入場參與。（中新社）

通關後首個聖誕將至，香港 研究協會調查發現港人今年聖誕外遊意欲高漲，21%受訪者預料今年聖誕會外遊，較去年同期升17個百分點，是自2008年調查以來新高，預料本地消費外流現象今年尤其明顯；有56%受訪者計畫「留港度過」，較去年跌23個百分點；「未決定」及「無意見」分別占15%及8%。

明報報導，香港研究協會於4日至14日，隨機抽樣電話訪問1060名年滿18歲市民，了解及追蹤市民對聖誕消費的意見。消費意欲方面，36%受訪者表示消費水平與去年「差不多」，較去年增9個百分點。31%受訪者表示今年計畫「減少」消費，較去年跌11個百分點；計畫「增加」消費者占21%，較去年減1個百分點。協會認為結果顯示市民聖誕消費意欲有止跌回穩迹象。

據報導，聖誕預算 料花費1000元（港幣，下同，約128美元）至2999元的受訪者占26%，較去年增6個百分點；花費不多於1000元者占46%，按年跌8個百分點。協會認為這反映市民聖誕消費預算有輕微上調。

聖誕假期在北上消費熱潮下，港府鼓勵市民留港消費；圖為中環海濱冬日活動「友邦嘉年華」21日起舉行，吸引市民家庭及旅客入場參與。（中新社）

報導稱，協會表示，本地消費出現外流問題，加上近六成市民表示現時經濟環境較去年同期差，故促請港府留意環球經濟發展趨勢，推出政策提升香港競爭力，加強市民對經濟前景的信心。

另據香港01報導，一連4天的聖誕假期明天開始，在港人北上消費熱潮下，除了要鼓勵港人留港消費外，也應吸引外地旅客到港過夜。訂酒店平台trip.com20日顯示的香港酒店旅館房價 ，卻有不少服務設施相對不及酒店的旅館例如重慶大廈等，平安夜及跨年夜房價亦「破千」，大部分集中在尖沙咀彌敦道一帶，最貴一間旅館跨年夜索價高達3176元，甚至較荃灣西如心酒店及機場香港天際萬豪酒店等5星級酒店更貴。

跨年夜房價中，麗思卡爾頓酒店、麗晶酒店一晚房價索價「上萬」，介乎1.1萬至1.4萬元左右。