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港60年彩虹邨分3期重建需15年 居民難忍石灰送飯想速遷

香港新聞組／香港22日電
港府初步估計彩虹邨重建後可提供9200個住房單位，由首批居民遷出起計算，預計耗時15年。（中通社）
港府初步估計彩虹邨重建後可提供9200個住房單位，由首批居民遷出起計算，預計耗時15年。（中通社）

有60年歷史的黃大仙彩虹邨，七彩外牆是最亮眼的特色招牌，惟邨內處處都有歲月痕跡，房委會昨宣布重建計畫。

大公、文匯報報導，身兼房委會主席的房屋局局長何永賢表示，初步計畫將分三期重建彩虹邨，每期涉及約2500戶，歷時約需15年，而首期居民將獲安排搬遷至同區預計2028年落成的新美東邨暫住，即居民搬新屋仍要等至少4年；此外，亦可優先選購鄰近的宏照道第二期綠置居單位。

農曆新年後港府會派員落邨收集居民及團體意見，或會將招牌彩色牆身特色融入未來設計。立法會房屋事務委員會副主席梁文廣表示，舊屋邨重建最棘手問題是難覓合適地點安置居民，促港府做好相應規畫。

房委會策畫小組委員會昨日通過就彩虹邨展開重建研究建議。何永賢會後表示，重建後的彩虹邨估算能提供約9200個單位，比現時約7400個單位多出約1800個（24%），亦可趁機改善周邊交通規畫，讓港府有機會提升彩虹交匯處及毗鄰一帶的道路交通及行人網絡。

何永賢表示，最棘手的安置問題，也適逢同區的新美東邨及第二期綠置居即將落成，締造條件安置受影響居民。她預期在2028年落成的新美東邨有2860個單位，可以用作重置部分分期重建的彩虹邨居民。至於為何搬遷至新美東邨而不是更就近的宏照道項目，何解釋新美東邨的戶數，剛好與計畫中彩虹邨重建計畫相配，而且新美東邨本身的設計、戶型分配和彩虹邨亦很一致。

彩色的外牆，是1962至1964入伙的彩虹邨的標誌，近年更成為本地居民與訪港遊客的「打卡」勝地，但居民回到家中便會看到天花板露出鋼筋和搖搖欲墜的石屎塊。不少居民贊成重建，有居民期望成為第一批搬遷的住戶。

「我日日都好驚天花的石屎突然剝落砸下來，在露台晾衫都要戴安全帽。」彩虹邨錦雲樓居民黎太說，家中約四年前有石屎剝落，滲水亦不時出現，「現時天花板的石灰，每日都會跌少少落來，曾試過煮飯時突然有石屎跌落，搞到整碟菜都是泥。每次煮飯前，都要事先刮一刮天花。」但黎太說，不太想搬去美東邨，認為該處交通不太方便，若成為首批搬遷居民，可能選擇遷往其他公屋。

港府

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