中東企業赴海外上市「首選香港」 港研減稅吸航運商

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港 貿發局和建銀國際聯合發表《香港：中東企業理想海外上市地點》，指中東企業視香港為理想上市地。當中，阿聯酋及沙烏地阿拉伯 阿拉伯大部分受訪企業認為，香港在確保資金來源、與亞洲多國（特別是中國內地）的緊密聯繫，及獲得更多國際認可這三方面具有利條件，成為中東企業的首選。

大公、文匯報報導，香港港口曾長期在全球貨櫃港中穩居首位，但近年鄰近地區港口迅速崛起，香港排名去年跌至全球第九。為強化香港海運及港口競爭力，港府昨表示明年起會對大宗商品貿易等重點海運領域推行稅務寬減優惠，並檢討現行稅務寬減措施。

建銀國際企業融資和資本市場服務主管、董事總經理潘麗容表示，得益於中國國家主席習近平和香港特首李家超在過去兩年在中東展開訪問，香港資本市場進一步探索和尋找中東企業與香港金融市場之間的合作機會。在此背景下，是次研究報告指出香港如何以其獨特優勢成為中東企業理想的上市和集資目的地。

報告指出，近年中東證券 交易所IPO數目屢創新高，其中阿聯酋和沙烏地阿拉伯的證券交易所在去年IPO募資均躋身全球前十。

多位專家強調中東企業在香港這個國際金融中心上市，能夠享有獨特優勢。香港地理位置優越，聯通亞洲主要市場，尤其是中國內地及東盟市場，對阿聯酋及沙烏地阿拉伯獨具吸引力。

中東企業在香港上市，將能夠充分利用香港的地理優勢，並享有完善的網絡和穩定的營商環境，且受惠香港的法治制度和充裕的優秀人才，從而提供最高質素的專業服務。

此外，香港容許資本自由流通，以及具備透明和穩定的聯繫匯率制度，都是香港獨一無二的優勢條件。

中東企業格外重視香港健全的法律制度，並認為有關制度是香港作為上市目的地的重要優勢。香港及其法律制度一直致力維護法治和保持司法透明度，而香港的法制為在港籌集或調配資金的國際企業或投資者的基本權利提供保障，吸引來港上市。