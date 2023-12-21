蔡天鳳碎屍案 鄺氏三父子加控阻止埋葬罪

香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港譚仔創辦人媳婦、28歲模特兒蔡天鳳 遭肢解碎屍案案，前夫、前公公和前大伯被控謀殺，前家姑被控妨礙司法公正，另外兩人涉嫌協助蔡天鳳前夫潛逃，6人昨於法院再訊。

明報報導，控方申請加控鄺氏三父子一項阻止屍體合法埋葬罪，並申請將案件交付高等法院審理，申請案件押後至2024年1月29日於東區裁判法院進行交付高院 的程序。

據報導，前家姑的案件則押後至明年1月31日，以待控方準備轉介區院審理的文件。鄺家4人須還押候訊。涉協助潛逃的兩名被告獲准續保釋至明年2月29日再訊。

報導稱，死者前大伯鄺港傑（31歲，司機）、前公公鄺球（65歲，退休 人士）、前夫鄺港智（28歲，無業）原被控一項謀殺罪，3人被控方申請加控於2023年2月21至23日期間，在大埔汀角路龍尾村某村屋，阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。

報導說，前家姑李瑞香（63歲，退休人士）被控一項妨礙司法公正罪。另外，林舜（41歲，租賃遊艇公司職員），以及鄺港智女友人潘巧賢（29歲，無業），兩人涉嫌協助鄺港智潛逃，各被控一項「意圖妨礙拘捕或檢控罪犯而協助罪犯」罪名。

報導指，控方昨日表示，就謀殺案及妨礙司法公正案已索取法律意見，前者將交付至高院審理，後者將轉介區院處理，並申請加控鄺氏三父子同一項阻止合法埋葬屍體罪。李瑞香由代表律師提出保釋申請，在控方陳辭反對李保釋期間，鄺港智突然在庭上大聲插嘴，律師席上傳來擲筆聲，其後辯方表示就鄺港智「行為失禮道歉」，最終裁判官拒絕李的保釋申請。