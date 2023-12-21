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港人瘋遊日 港日旅遊逆差5.6倍 日人外遊前10地「香港沒份」

香港新聞組／香港21日電
香港人在疫情後報復式前往日本旅遊，造成香港和日本出現巨大「旅客逆差」，旅客量最少相差5.6倍；圖為尖沙咀街頭。（中通社）
香港人在疫情後報復式前往日本旅遊，造成香港和日本出現巨大「旅客逆差」，旅客量最少相差5.6倍；圖為尖沙咀街頭。（中通社）

疫後香港人報復式往日本旅遊，日本國家旅遊局香港事務所10月所作的網站投票顯示，有26%投票人士稱通關後已遊日三次或以上；2018年最多日本人外遊目的地香港排第四，但日本最新數據顯示，預訂本月23日至下月4日聖誕新年假期出發外遊的消費者，十大目的地香港「沒份」，港日出現巨大「旅客逆差」，旅客量最少相差5.6倍。

綜合香港01等港媒報導，從通關後復甦速度分析，今年前10個月，訪日的港人達166萬人次，回復至2019年疫前的7成水平，香港巿場屬當地第5大客源，相反，訪港日本人在疫後通關只錄得緩慢恢復，今年頭10個月僅25萬人次日本人訪港，只是疫前近4成水平。香港亦跌出「日人新年十大外遊地點」。

港日「旅遊逆差」擴大，日本大型旅遊企業HIS數據更顯示，即將來臨的聖誕新年假期，日本人外遊十大預訂目的地，香港再次「沒份」。

日本駐香港總領事岡田健一20日與港媒體會面時就稱，除了物價昂貴外，2019年之後的社會事件和情況被日本及歐美媒體報導下，亦令香港在日本的印象變差。日本國家旅遊局香港事務所所長小沼英悟稱，香港的住宿成本確實太貴，動輒數千元，以日本公共機構派員來港公幹出差為例，住宿津貼根本無法應付香港住宿開支。

疫情及香港2019年發生反修例事件前，有旅遊搜尋網站顯示2018年度最多日本人外遊目的地，香港排在第四位，僅次於台北、韓國及夏威夷。然而，日本大型旅遊企業HIS最新數據顯示，預訂本月23日至下月4日聖誕新年假期出發外遊的消費者，十大目的地香港「沒份」；2018年同一調查，香港曾在綜合排名排第七（個人遊排第七、報團報第八），但自2020年起，在有關調查，香港已榜上無名。

此外，日本國家旅遊局香港事務所10月的網站投票亦顯示，有26%投票人士稱通關後已遊日三次或以上，香港在10月繼續成為最多訪日人次國家/地區第四位，於韓國、中國及台灣之後。

在港元強勢的情況下，港人在日本花費更大方，2019年全年人均15.4萬日元（約1072.9美元），「報復式」增長至今年首季的25.2萬日元（約1755.7萬美元）、次季的19.3萬日元（約1344.7萬美元）、第三季的22.5萬日元（約1567.6萬美元）。

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