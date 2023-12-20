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港新移民鎖定高資族 門檻384萬美元 明年中可申請

香港新聞組／香港20日電
香港政府19日公布「新資本投資者入境計畫」，申請人需要擁有不少於3000萬港元淨資產，其中至少300萬港元投資創新科技領域或有助於香港經濟長遠發展的重點行業。（中新社）
香港政府19日公布「新資本投資者入境計畫」，申請人需要擁有不少於3000萬港元淨資產，其中至少300萬港元投資創新科技領域或有助於香港經濟長遠發展的重點行業。（中新社）

香港近來經濟下滑、人才流失，港府再推新資本投資者入境計畫，讓投資股票等3000萬元（港元，下同，約384.6萬美元）或以上投資者申請到香港居留，並可購商用或工業用途非住宅房地產，投資額上限1000萬元，成今次計畫亮點之一。

新投資移民計畫亦規定至少300萬元投資予支持創科的「資本投資者入境計畫投資組合」。新計畫估可每年為港帶來1200億元新資金。

港府昨公布新資本投資者入境計畫細節。合格申請人包括18歲以上的外國國民、已取得外國永久居民身分的中國籍人士、澳門居民，以及台灣居民。

計畫要求申請人需於提出申請前兩年內，擁有不少於3000萬元淨資產，沒有不良紀錄，並符合一般入境及保安規定，可連同撫養人到香港，包括配偶及未成年的未婚子女。

新計畫下有三類獲許投資資產，包括金融資產、非住宅房地產，以及全新成立的資本投資者入境計畫投資組合。其中金融資產，包括股票、債券、存款證、候償債項、集體投資計畫、有限合夥基金；而非住宅房地產，申請人需要投資最少2700萬元。對新投資組合，成立目的是支持創科及其他重點行業發展，申請人要將3000萬投入組合。

另綜合大公、文匯報報導，港府財經事務及庫務局長許正宇說，參考以往平均每年吸引4000人申請，新計畫每年有望為香港帶來1200億元新資金。最快明年中推出及接受申請。

對於是次加入非住宅房地產作為投資選項，許正宇表示，留意到市場很多聲音提到希望將房地產列入投資選項，但由於住宅牽涉民生，所以不太合適列入投資，但非住宅如寫字樓、工商廈，對外來投資者或有吸引力，因而作出相關調整。至於投資非住宅物業以1000萬元「封頂」。

對於新計畫規定至少300萬元投資予支持創科的「投資組合」，許正宇指出，該規定屬全新做法，將由「香港投資管理有限公司」以最專業方式考慮不同科技發展方向，並定出投資組合配置。民建聯主席陳克勤認為，加入相關要求是一個新思維且具誘導性的做法，既顯示政府推動香港創科發展，同時也要求投資移民須配合香港發展方向及政策。

許正宇強調，港府持續提升香港在國際資產及財富管理方面的競爭力，香港去年有逾1萬5000名超高資產淨值人士，數量是全球城市排名第一。

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