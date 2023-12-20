調查：港人月均儲蓄9000元 擁108萬才有安全感

香港隨著社會復常，港人每人每月的平均儲蓄金額由去年7700元增至9000元；圖為銅鑼灣街頭。（中通社）

隨著社會全面復常，港人經濟能力改善，儲蓄 額亦相應提高，一項「儲蓄安全感」調查顯示，港人每人每月平均儲蓄金額，由去年7700元增至9000元（ 港元，下同，約987至1154美元），增幅達17%；港人今年認為平均要擁有108萬元（約13.8萬美元）儲蓄或流動資金才有足夠「安全感」，較去年的59萬（約7.5萬美元）大升八成，每月儲蓄金額及「安全感」儲蓄金額同創有調查以來新高。

文匯報報導，值得一提的是，有四成半受訪家庭主婦表示有儲「私房錢」，較5年前升14個百分點，每人每月平均「私房錢」儲蓄為4300元（約551.2美元），比5年前的3500元（約448.7美元）高出兩成，當中約一半人有告知家人。

報導指出，發布調查的香港 存款保障委員會主席劉燕卿昨表示，今年的調查顯示，六成七受訪者表示有儲蓄習慣，比率與去年相若，但每人每月的平均儲蓄金額則有明顯升幅，由去年的7700元增至9000元，增幅達17%。18至29歲有儲蓄習慣的受訪者占比達84%，按年增加24%，平均儲蓄金額升近六成至7900元。

調查反映疫情 過後，香港人的經濟能力有一定程度改善，以及更積極透過儲蓄為未來作好準備。在有儲蓄習慣的受訪者中，有42%成表示儲蓄是為了應付不時之需，有27%表示為準備退休。

報導稱，調查亦發現，有四成半受訪家庭主婦表示有儲蓄「私房錢」，較五年前上升14個百分點，當中約五成表示有告知家人。她們每人每月的平均「私房錢」儲蓄為4300元，比五年前的3500元高出兩成。她們的「私房錢」主要來自以前儲起的積蓄、配偶給予的家用，以及子女給予的家用。而儲蓄「私房錢」的主婦，有61%受訪者表示應付自己的不時之需，23%表示應付家人的不時之需，以及有17%表示提升安全感。

調查由存保會委託香港中文大學香港亞太研究所，於今年9月至11月，透過隨機抽樣電話訪問形式，訪問1001名18歲或以上香港市民，並對401名全職家庭主婦進行深入意見調查。