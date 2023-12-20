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聖誕、春節鼓勵留港消費 逾3000店折扣迎賓

香港新聞組／香港20日電
鼓勵市民留港消費，香港零售管理協會推出「香港節日狂賞」活動，為期超過兩個月，逾3000間店舖提供不同的折扣優惠；圖為廟街全新夜市。（中通社）
鼓勵市民留港消費，香港零售管理協會推出「香港節日狂賞」活動，為期超過兩個月，逾3000間店舖提供不同的折扣優惠；圖為廟街全新夜市。（中通社）

聖誕及農曆新年將至，為鼓勵市民留港消費，香港零售管理協會昨起推出「香港節日狂賞」，為期超過兩個月，活動集合全港超過100個品牌商戶、涵蓋逾3000間店舖參與，提供不同的折扣優惠，包括超市購物指定金額後可使用50元（港元，下同，約6.4美元）或120元（約美元）現金券、運動鞋及服裝店貨品75折、連鎖電器店50元優惠等。

大公報報導，「香港節日狂賞」分為兩個階段，第一階段為「聖誕元旦篇」，由昨日起至2024年1月17日，第二階段「農曆新年篇」由2024年1月18日至2月29日，大部分優惠在店舖門市消費，即可直接享用，也有部分要在香港零售管理協會網頁的超連結，下載相關優惠券。

據報導，協會指出，活動至今已有逾3000間店舖參與其中，涉及不同零售及餐飲類別，包括餐廳、時裝、眼鏡及鞋履、電器電訊、百貨家品、珠寶首飾、保健產品、化妝品、個人護理用品、超市及便利店，以至各式食品及酒類等，零售商戶和餐廳數目仍在持續增加。

翻查商戶優惠，不少也跟市民日常生活所需有關，例如惠康或MarketPlace超級市場，只要購物滿600元，便可使用50元優惠券，購物滿1000元，更可使用120元優惠券。有關優惠券必須在協會網頁的超連結下載。

報導指出，美食優惠方面，譚仔、譚仔三哥分別推出「惠顧自選三餸米線減10元」優惠，只限透過手機點餐。臨近聖誕及新一年，不少人會購買新衣服，連鎖運動專門店馬拉松推出優惠，購買指定鞋衫可享指定件數貨品低至75折，遊客於指定店舖購物滿淨值1200元或以上，也可享一次會員折扣優惠。

香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，不同的零售商及餐廳店舖踴躍支持今次活動，展現業界團結力量，營造具香港特色的旅遊、飲食和消費體驗，從中塑造香港「購物體驗天堂」的形象，共同為提升香港整體競爭力而努力。

近日北上消費成為潮流，批發及零售立法會議員邵家輝認為，政府推出連串夜繽紛活動，連同今次「香港節日狂賞」優惠，目的也是希望帶動本地消費，不同的零售商及食肆也盡力而為，推出優惠或折扣，吸引港人留港消費，他預期今個聖誕節的零售額將保持平穩，對比去年同期將錄得明顯升幅。

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