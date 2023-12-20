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周海媚骨灰傳將運回香港安葬 4億人民幣遺產留親姊弟

香港新聞組／香港20日電
周海媚過世後，據傳愛犬也將全數接回香港由家人飼養。（取材自微博）
周海媚過世後，據傳愛犬也將全數接回香港由家人飼養。（取材自微博）

藝人周海媚12月11日因病離世，告別式僅於家人見證下完成，知情者表示，周海媚家人擬將其骨灰帶回香港安葬，好讓她落葉歸根。

香港01引述網易報導，指周海媚生前未預立遺囑，按照遺產繼承人順序，母親將是首位繼承人，不過近日就有指周海媚的姊弟們均表態無意承繼家產，所以將全數留給母親。

報導指出，據知情者透露，遺產分配將由周海媚母親繼承，但由於周海媚母親年時已高，所以最後的受益者還是周海媚的姊弟們，當中包括北京及香港的房產、公司股份及債券等總值4億人民幣（約5650萬美元）。

至於骨灰安置，網易引述知情者說法，指家人將把周海媚骨灰安葬在香港，好讓她落葉歸根。雖然周海媚已於內地生活20而年，但自小於香港長大，所以安葬香港最為適合，而她留下的幾隻愛犬，亦將會被海味家人帶回港繼續飼養。

據報導，周海媚生前飼養的四隻寵物狗，據悉也將由家人安排帶回香港，由家人們繼續飼養照顧。

報導稱，周海媚在北京定居20年，當年跟小她7歲的內地工程師相戀，決定北上發展，兩人拍拖12年，最後戀情無疾而終，其後一直單身，曾透露享受一個人的生活。

周海媚 香港 債券

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