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投訴鄰桌港人吵 星旅客頭部遭「爆樽」掀混戰 4人被逮

香港新聞組／香港19日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

網上流傳多段影片，畫面顯示在香港佐敦街頭，兩男一女合力將一名男子制伏在地上，向圍觀者解釋「He tries to run away（他試圖逃跑）。」對方妻子趕至救駕怒喝﹕「我老公被人打呀！」及後再有三名男子趕至，雙方拉扯混戰，最終被接報到場警員分開。

明報報導，據了解，新加坡旅客一家三口日前晚上光顧一檔大排檔，疑向侍應投訴鄰桌食客談話「太大聲」和吸菸，離開後父親後腦遭食客「爆樽」（打爆玻璃瓶），一家三口隨即在街頭追截對方，釀成混戰。警方以涉嫌襲擊致身體致有實際傷害拘捕四人，他們在事件中全部受傷。

據報導，新加坡旅客包括任職電腦技術人員的54歲父親、任職財務代理的52歲母親及17歲兒子；涉「爆樽」本地男子姓劉（50歲），據悉任職地盤工人。

報導稱，事發10日晚上10時許，一家三口在油麻地用膳，其間向侍應投訴鄰桌食客談話「太大聲」和吸菸，三人離場後於吳松街41號外等的士，劉突然從後以玻璃樽襲擊54歲旅客頭部，隨即逃去。據悉，一家三口其後在北海街和吳松街交界截停劉，將他推倒在地，劉臉和左膝受傷，三旅客亦身體多處受傷。四人送往廣華醫院治理，警方經調查後將涉案4人全部拘捕。

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