港漂女讚港「沒有下班+請假羞恥」 網酸內地職場不正常

港漂內地女在香港工作兩個月後，稱讚港人的職場環境比內地好多了。 （取材自小紅書）

近日有在香港 工作兩個月的港漂內地女生，大讚香港的職場環境跟內地相比好多了。她在社交平台小紅書 以「發現香港人沒有下班羞恥和請假羞恥」為題，表示兩地的職場差異真的很大，「在下班和請假這件事上就很不一樣」，大讚在香港工作少了很多糾結和精神內耗，更表示「這種職場狀態還滿舒服的」。

香港01報導，該港漂女生表示，過去在內地工作，上司不下班自己也不好意思早走，因為許多上司都不喜歡準時下班的人，甚至直接要求大家加班，或是下班前才指派工作、跟你對接工作。但她發現香港基本上都是到了下班時間就會走，上司也會叫你下班，笑說也許是因為不想給加班費，臨近下班也基本不會安排重要的事情，就算有，也是第二天的任務。

她續稱，請假也是一樣，在內地工作時，請一天假都會被上司問東問西，還害怕上級和其他同事不滿，但在香港請假只需要提前告知，上司和同事也不會追問太多緣由，更不會因為請假而對你不滿，就算是直接說明請假旅遊，也是很正常的事情，大家都習慣帶點手信回來分給同事。

帖文一出後引起不少兩地網民留言，不少網民都覺得其實是內地職場文化不正常，「在香港比較注重個人隱私，不存在年齡同未婚的尷尬，這些我超級喜歡」、「假期是我福利 ，為何羞恥？」、「被侵權慣了，自己的權利都不知道維護」、「內地的垃圾職場文化何時能消停」，也有不少香港網民表示其實在香港也視乎公司文化，有些也會下班到很晚，「香港也有很卷的公司，特別是審計行業」 、「幹久了你還會發現會有工作羞恥，如果在深夜發郵件，老闆甚至會罵你」。