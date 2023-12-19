港澳特首赴京述職 習近平：一國兩制方針不變

香港特首李家超（左）18日到北京向習近平（右）作述職報告。（美聯社）

香港 特首李家超、澳門 特首賀一誠18日下午分別赴北京，向中國國家主席習近平 作述職報告。習近平表達對兩人工作的充分肯定，指出中共中央全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針長期不變，全面落實「愛國者治港」、「愛國者治澳」原則，並對香港的發展向李家超表示，抓住國家發展帶來的歷史機遇，鞏固提升香港國際金融中心、航運中心、貿易中心地位。

據央視新聞，李家超在北京中南海瀛台同時向習近平和總理李強述職。這是香港主權移交後，中國國家主席與總理首次一起聽取特首述職。

習近平對李家超說，一年來，李家超帶領特區政府，敢於擔當、善作善成，堅定維護國家安全，重塑香港區議會制度，順利完成區議會換屆選舉，推動香港走出疫情、迎來整體性復甦， 維持香港的獨特地位和優勢，不斷增強發展動能，努力解決民眾急難愁盼問題，鞏固了由亂到治的大勢，促進香港邁向由治及興。中共中央對李家超和香港特區政府的工作是充分肯定的。

習近平強調，中共中央全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針長期不變，全面落實「愛國者治港」原則，全力支持行政長官和特別行政區政府團結帶領社會各界，抓住國家發展帶來的歷史機遇，鞏固提升香港國際金融中心、航運中心、貿易中心地位，推動香港實現更好發展，「一國兩制」的生命力和優越性必將不斷顯現，當局對香港的光明前景充滿信心。

習近平對賀一誠稱其順利完成澳門維護國家安全法修改，有序推進行政長官選舉法和立法會選舉法修改工作，加強對博彩業依法管理，編制澳門史上首個全面系統的多元發展規劃，推動橫琴粵澳深度合作區建設取得新成效，持續擴大對外交流合作，澳門經濟快速復甦，社會維持和諧穩定。中共中央對賀一誠和澳門特區政府的工作是充分肯定的。

習近平也強調，中共中央將一如既往全面準確、堅定不移貫徹「一國兩制」方針，全面落實「愛國者治澳」原則，全力支持行政長官和特區政府團結帶領社會各界，抓住國家發展帶來的歷史機遇，不斷推進具有澳門特色的「一國兩制」成功實踐。