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香港各項人才入境計畫 12萬宗申請獲批

香港新聞組／香港18日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港政務司副司長卓永興昨晚出席香港高才通人才服務協會聯歡活動時表示，截至今年11月，各項人才入境計畫一共收到超過20萬宗申請，當中超過12萬宗獲得批准。其中「高才通計畫」收到約6萬宗申請，超過4.7萬宗獲批。

文匯報報導，卓永興指出，人才赴港人數亦十分理想，在今年首11個月內，已有逾8萬名獲批簽證的人才抵港，遠超每年至少引入3.5萬名人才的目標，足見香港機遇處處，對全球人才具有相當的吸引力。同時，人才亦攜同家眷赴港落戶，今年累計有6.8萬名受養人抵港。這些外來的優秀人才及其家人對香港人口結構及勞動力會帶來很正面的影響。

他表示，隨著今年10月底人才辦的落成，港府更多搶人才的工作正緊鑼密鼓地展開。人才辦作為政府制定人才招攬策略和支援留港人才的專責單位，是本著協助赴港人才在香港長線發展的目標，提供一站式服務。人才辦亦制定針對性的招攬及宣傳策略，進取地引入更多有意赴港發展的人才。

卓永興感謝協會成為人才辦的合作夥伴，亦鼓勵大家踴躍出席人才辦於明年舉辦的「全球人才高峰會暨粵港澳大灣區人才高質量發展大會」，一起向世界推廣香港作為國際人才樞紐及國家人才門戶的角色。

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