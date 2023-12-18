內地旅客飆升 市民留港消費增 逆差大幅改善

16日北上遊玩的港人較上周六減少逾2萬人，南下的內地旅客人數則明顯上升，圖為旅客於中環太平山山頂眺望維港。（中新社資料照片）

港人北上熱潮於過去半年愈趨熱烈，不過入境處最新數字顯示，在剛過去的周六（16日），趁周末北上遊玩的港人數字較對上一個周六減少逾2萬人，錄得約26萬出境人次；南下的內地旅客人數則明顯上升，錄得15.5萬人次，是繼十一黃金周錄得17.7萬人次後再創高峰。而且，北上港人與南下訪港的人數差距收窄，與過去的周六相比，逆差創下新低。

大公報報導，有旅遊業界人士表示，香港 踏入12月，濃厚的聖誕氛圍吸引不少旅客訪港，相信旅遊高峰將持續至農曆新年。而近期港府 和業界推出的夜繽紛等一系列措施，成功吸引市民留港消費。

根據入境處數字，過去一個月每逢周六，有28萬至30萬人次香港居民經不同口岸到內地，不過，上周六的數字稍為回落，錄得26.2萬人次，按周下跌2萬多人次。上周六經羅湖口岸返內地有8.5萬人次，落馬洲支線有7.2萬人次，深圳灣有近4萬人次。

訪港內地遊客在10月1日有17.7萬人次後一直回落，每周六的訪港旅客徘徊在約10萬至13萬人次，至前日升至15.5萬人次，創近期高峰。北上港人減少，南下內地客增多，逆差已收窄至只有10.7萬人次。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，近期工展會、廟街夜市、西九文化區的聖誕樹裝置等聖誕節 慶，對短途旅客有一定吸引力，同時也有效地吸引港人留港消費。他稱，11月至明年3月是香港的旅遊高峰，相信未來幾個月將會持續錄得南下旅客數字增加。他建議，港府在來年的財政預算案，預留部分撥款，鼓勵香港旅行社舉辦周末本地深度遊旅行團，例如遊覽博物館、沙頭角和濕地公園等，吸引旅客或本地市民留港參加。

旅遊業議會主席徐王美倫表示，近期香港聖誕氣氛濃厚，加上兩地交通便捷，吸引旅客訪港，而部分港人會在臨近聖誕假期留港慶祝節日，相信是造成港人北上和旅客南下逆差收窄的原因。她稱，隨旅發局舉辦越來越多的盛事，香港景點帶來更多新體驗，會吸引更多旅客訪港，亦毋須擔心太多港人北上消費。