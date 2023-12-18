我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國「走線人」荒漠拘留營直擊 生存臨嚴峻挑戰

中國「女魔頭」勞榮枝殺7人 今被執行死刑

內地旅客飆升 市民留港消費增 逆差大幅改善

香港新聞組／香港18日電
16日北上遊玩的港人較上周六減少逾2萬人，南下的內地旅客人數則明顯上升，圖為旅客於中環太平山山頂眺望維港。（中新社資料照片）
16日北上遊玩的港人較上周六減少逾2萬人，南下的內地旅客人數則明顯上升，圖為旅客於中環太平山山頂眺望維港。（中新社資料照片）

港人北上熱潮於過去半年愈趨熱烈，不過入境處最新數字顯示，在剛過去的周六（16日），趁周末北上遊玩的港人數字較對上一個周六減少逾2萬人，錄得約26萬出境人次；南下的內地旅客人數則明顯上升，錄得15.5萬人次，是繼十一黃金周錄得17.7萬人次後再創高峰。而且，北上港人與南下訪港的人數差距收窄，與過去的周六相比，逆差創下新低。

大公報報導，有旅遊業界人士表示，香港踏入12月，濃厚的聖誕氛圍吸引不少旅客訪港，相信旅遊高峰將持續至農曆新年。而近期港府和業界推出的夜繽紛等一系列措施，成功吸引市民留港消費。

根據入境處數字，過去一個月每逢周六，有28萬至30萬人次香港居民經不同口岸到內地，不過，上周六的數字稍為回落，錄得26.2萬人次，按周下跌2萬多人次。上周六經羅湖口岸返內地有8.5萬人次，落馬洲支線有7.2萬人次，深圳灣有近4萬人次。

訪港內地遊客在10月1日有17.7萬人次後一直回落，每周六的訪港旅客徘徊在約10萬至13萬人次，至前日升至15.5萬人次，創近期高峰。北上港人減少，南下內地客增多，逆差已收窄至只有10.7萬人次。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，近期工展會、廟街夜市、西九文化區的聖誕樹裝置等聖誕節慶，對短途旅客有一定吸引力，同時也有效地吸引港人留港消費。他稱，11月至明年3月是香港的旅遊高峰，相信未來幾個月將會持續錄得南下旅客數字增加。他建議，港府在來年的財政預算案，預留部分撥款，鼓勵香港旅行社舉辦周末本地深度遊旅行團，例如遊覽博物館、沙頭角和濕地公園等，吸引旅客或本地市民留港參加。

旅遊業議會主席徐王美倫表示，近期香港聖誕氣氛濃厚，加上兩地交通便捷，吸引旅客訪港，而部分港人會在臨近聖誕假期留港慶祝節日，相信是造成港人北上和旅客南下逆差收窄的原因。她稱，隨旅發局舉辦越來越多的盛事，香港景點帶來更多新體驗，會吸引更多旅客訪港，亦毋須擔心太多港人北上消費。

香港 港府 聖誕節

上一則

美國姑娘騎行浙江2000公里拍視頻 還在村裡安家

下一則

嘉興村莊湧進尋寶者 手持金屬探測儀跟在挖掘機後「撿漏」

延伸閱讀

黎智英案香港開審 美國務院籲尊重新聞自由立即放人

黎智英案香港開審 美國務院籲尊重新聞自由立即放人
班艾佛列克、珍妮佛洛佩茲家人處不來 完美聖誕泡湯？

班艾佛列克、珍妮佛洛佩茲家人處不來 完美聖誕泡湯？
台股超越恒生指數 賴清德：香港被中國收回失去全世界

台股超越恒生指數 賴清德：香港被中國收回失去全世界
麋鹿、星星、薑餅人... 讓人想起童年的可愛聖誕飾品

麋鹿、星星、薑餅人... 讓人想起童年的可愛聖誕飾品

熱門新聞

白所成次女白應蘭，有果敢「愛心女神」之稱。（取材自極目新聞）

人美心毒…緬北電詐頭目女兒專騙中國窮人 卻稱「愛心女神」

2023-12-11 14:38
中國一名網紅不滿日本東京某中華料理餐館公告「中國人禁止入內」，氣得報警，引起熱議。圖／取自微博

東京餐館「中國人禁止入內」遭抗議 改貼這4個字竟化解

2023-12-15 18:39
男子罵著罵著突然連續親吻大媽4次，令大媽無法招架。（視頻截圖）

男子街頭激戰大媽 連吻4下KO對方 老婆在旁全目擊

2023-12-16 08:30
北京地鐵昌平線車廂斷成兩半。(擷自YouTube)

北京地鐵昌平線車廂「斷成兩半」 逾30人受傷

2023-12-14 08:41
中國商湯科技創辦人湯曉鷗已於本月15日死亡。（取材自商湯科技官網）

自殺？被滅口？商湯科技創辦人湯曉鷗突病逝 死因惹多方猜測

2023-12-17 13:34
央視播出習近平在越南的歡迎畫面，其中竟發現有人比中指。(取材自微博)

習近平在越南被「豎中指」？央視這半秒成漏網鏡頭

2023-12-16 05:30

超人氣

更多 >
自殺？被滅口？商湯科技創辦人湯曉鷗突病逝 死因惹多方猜測

自殺？被滅口？商湯科技創辦人湯曉鷗突病逝 死因惹多方猜測
美國現象／不掃落葉受歡迎 但這兩個地方還是要掃

美國現象／不掃落葉受歡迎 但這兩個地方還是要掃
債市投資人預期：聯準會將全速降息

債市投資人預期：聯準會將全速降息
華人亞馬遜被駭 賊用這招下隱藏訂單 事主難發現

華人亞馬遜被駭 賊用這招下隱藏訂單 事主難發現
拜登車隊在德拉瓦州遭衝撞 特勤包圍肇事車輛

拜登車隊在德拉瓦州遭衝撞 特勤包圍肇事車輛