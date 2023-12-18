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港民主黨主席：沒人提「結束」 沒資源仍堅持運作

香港新聞組／香港18日電
民主黨17日舉行周年會員大會，主席羅健熙（中）聯同副主席伍凱欣（右）、莫建成（左）於會後見記者。（取材自香港電台）
民主黨17日舉行周年會員大會，主席羅健熙（中）聯同副主席伍凱欣（右）、莫建成（左）於會後見記者。（取材自香港電台）

香港新一屆區議會選舉民主派全數「清零」，民主黨昨日舉行周年會員大會，主席羅健熙說黨友普遍希望繼續黨務，尋求發聲空間，即使沒資源仍會堅持下去，現時資源緊絀，但會維持運作，「大有大做、細有細做」，例如政策評論、YouTube直播等。

民主黨元老之一、前主席楊森亦指，該黨一向願意參政、議政，認為中央也希望保留香港的獨特性，民主黨無立法會議員和區議員情況下，仍會繼續運作。

香港01報導，羅健熙聯同副主席伍凱欣、莫建成於周年會員大會後見記者，羅健熙表示雖然大會上未有討論民主黨去向，僅向會員匯報了黨務，包括舉辦宴會、競投年宵攤位均告吹，但黨友言談間均表達支持民主黨繼續黨務，期望民主黨能繼續尋求發聲空間，他說即使民主黨之後沒資源，仍會用方法堅持下去。

羅健熙說，該黨無時無刻都商討未來有何工作仍可以做，暫時未聽到有黨友建議 「你（民主黨）摺埋（結束）算啦」，重申民主黨會繼續評論政策、網上直播、從事地區工作、發表施政報告倡議等，「會繼續在香港工作、為市民工作」。不過，羅健熙指會壓縮資源、節流令財政「可持續發展」，亦會嘗試開源，但沒透露具體方案，擔心細節曝光就失去選擇。

被問到對今次區議會選舉投票率27.54%有何評價時，羅健熙稱市民最終的熱中和參與程度「一如大家想像」，又指早已預料到港府會委任哪些人擔任區議員。他再次提醒政府，批評聲音對推動一國兩制成功尤其重要。

前主席楊森受訪時表示，雖然部分市民認為新制度與理想有一段距離，但該黨一直很願意參選，不會放棄。他相信，中央也希望維持香港的獨特性，至於民主黨能否再參政，就要視乎大勢。

對於民主黨未來可如何再服務市民，楊森透露民主黨或會在小商鋪會見市民、辦旅行團、辦團購、協助長者申請社會福利等，亦會繼續就社會議題召開記者會，在網上發布影片等。

另據明報報導，民主黨近年辦春茗、晚宴等均波折重重，有部分活動最終未能舉辦，至於來年會否繼續再嘗試，羅健熙表示會考慮繼續辦春茗，以及申請設街站售賣籌款獎券；另外，他們計畫明年初舉辦集思會，討論未來一年工作。

民主黨 香港 港府

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