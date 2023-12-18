我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國「走線人」荒漠拘留營直擊 生存臨嚴峻挑戰

中國「女魔頭」勞榮枝殺7人 今被執行死刑

年初料轉盈 港財爺：今年財赤逾128億 下年度恐續財赤

香港新聞組／香港18日電
香港財政司司長陳茂波表示，港府2023至24年度綜合財政赤字逾1000億元，「下年度繼續出現赤字的機會不能抹殺」。 （中通社）
香港財政司司長陳茂波表示，港府2023至24年度綜合財政赤字逾1000億元，「下年度繼續出現赤字的機會不能抹殺」。 （中通社）

香港財政司長陳茂波表示，環球利率持續高企，香港資產市場持續疲弱，港府收入受影響，預計2023至24年度財政赤字可能會略超過1000億元（港幣，下同，約128.1億美元），較年初發表預算案時預測的570多億元近倍，更進一步指下年度亦有機會繼續出現赤字，表明港府必須管控開支及適當節流。

明報報導，按陳茂波今年初公布的2023/24年度預算案，曾樂觀預測經濟改善，到24/25年度財政會轉虧為盈，有96億元盈餘，其後3個年度也有盈餘；不過其最新說法為24/25年度也未必能扭轉赤字形勢。

據報導，陳茂波昨日在網誌及新聞稿表示，港府昨起就下年度《財政預算案》諮詢公眾，在編製新一份預算案時，要以發展促穩定，拚經濟、惠民生，做好前瞻部署。港府今年會繼續維持公務員編制零增長，各政策局及部門2024/25年度須節省經常開支1%，並於2025/26年度再節省1%。

報導說，中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為，港府節省部門開支，相信對港府運作影響不大，但如要減少民生開支需要慎重考慮。李兆波稱港府近年開支不斷增加，除了節流，亦要設法增加收入，舉例指近年迅速消失的霓虹燈招牌，不但令香港夜景失色，亦間接影響旅遊業，認為港府部門應正視現行政策對香港經濟的影響。

另據大公報報導，今年香港股樓走勢皆弱，市場憂慮經濟前景。金管局總裁余偉文表示，數據顯示香港未見有資金流走，匯率及存款變化不大，當中存款今年內更增長2.3%。他指，股市持續下跌並不等同走資，股市具有周期性，國際資金亦可能留港，等待機會再入市。

他強調，香港金融市場競爭力未有減弱，香港的銀行體系在亞洲的國際金融中心中規模最大，股票市場的規模與成交，比鄰近地區高6至7倍，是亞洲最大的資產管理中心。雖然資本市場表現疲弱，但股市是周期性的，不只香港，環球股市特別是公開招股（IPO）市場都很艱難，因為息口突然由近零急升至逾5厘，環球IPO或發債都很困難。

香港 港府 預算

上一則

貴州女遭家暴打斷腰椎 住院再被夫闖入砍傷…轉院搶救回一命

下一則

一線城市樓市均鬆綁 專家：廣州力度更強

延伸閱讀

黎智英案香港開審 美國務院籲尊重新聞自由立即放人

黎智英案香港開審 美國務院籲尊重新聞自由立即放人
台股超越恒生指數 賴清德：香港被中國收回失去全世界

台股超越恒生指數 賴清德：香港被中國收回失去全世界
港警首度因「訂閱遭通緝前立法會議員帳號」 逮捕4人

港警首度因「訂閱遭通緝前立法會議員帳號」 逮捕4人
「電池王」寧德時代在港設總部 學者看好有一大好處

「電池王」寧德時代在港設總部 學者看好有一大好處

熱門新聞

白所成次女白應蘭，有果敢「愛心女神」之稱。（取材自極目新聞）

人美心毒…緬北電詐頭目女兒專騙中國窮人 卻稱「愛心女神」

2023-12-11 14:38
中國一名網紅不滿日本東京某中華料理餐館公告「中國人禁止入內」，氣得報警，引起熱議。圖／取自微博

東京餐館「中國人禁止入內」遭抗議 改貼這4個字竟化解

2023-12-15 18:39
男子罵著罵著突然連續親吻大媽4次，令大媽無法招架。（視頻截圖）

男子街頭激戰大媽 連吻4下KO對方 老婆在旁全目擊

2023-12-16 08:30
北京地鐵昌平線車廂斷成兩半。(擷自YouTube)

北京地鐵昌平線車廂「斷成兩半」 逾30人受傷

2023-12-14 08:41
中國商湯科技創辦人湯曉鷗已於本月15日死亡。（取材自商湯科技官網）

自殺？被滅口？商湯科技創辦人湯曉鷗突病逝 死因惹多方猜測

2023-12-17 13:34
央視播出習近平在越南的歡迎畫面，其中竟發現有人比中指。(取材自微博)

習近平在越南被「豎中指」？央視這半秒成漏網鏡頭

2023-12-16 05:30

超人氣

更多 >
自殺？被滅口？商湯科技創辦人湯曉鷗突病逝 死因惹多方猜測

自殺？被滅口？商湯科技創辦人湯曉鷗突病逝 死因惹多方猜測
美國現象／不掃落葉受歡迎 但這兩個地方還是要掃

美國現象／不掃落葉受歡迎 但這兩個地方還是要掃
債市投資人預期：聯準會將全速降息

債市投資人預期：聯準會將全速降息
華人亞馬遜被駭 賊用這招下隱藏訂單 事主難發現

華人亞馬遜被駭 賊用這招下隱藏訂單 事主難發現
拜登車隊在德拉瓦州遭衝撞 特勤包圍肇事車輛

拜登車隊在德拉瓦州遭衝撞 特勤包圍肇事車輛