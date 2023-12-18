年初料轉盈 港財爺：今年財赤逾128億 下年度恐續財赤

香港財政司司長陳茂波表示，港府2023至24年度綜合財政赤字逾1000億元，「下年度繼續出現赤字的機會不能抹殺」。 （中通社）

香港 財政司長陳茂波表示，環球利率持續高企，香港資產市場持續疲弱，港府 收入受影響，預計2023至24年度財政赤字可能會略超過1000億元（港幣，下同，約128.1億美元），較年初發表預算 案時預測的570多億元近倍，更進一步指下年度亦有機會繼續出現赤字，表明港府必須管控開支及適當節流。

明報報導，按陳茂波今年初公布的2023/24年度預算案，曾樂觀預測經濟改善，到24/25年度財政會轉虧為盈，有96億元盈餘，其後3個年度也有盈餘；不過其最新說法為24/25年度也未必能扭轉赤字形勢。

據報導，陳茂波昨日在網誌及新聞稿表示，港府昨起就下年度《財政預算案》諮詢公眾，在編製新一份預算案時，要以發展促穩定，拚經濟、惠民生，做好前瞻部署。港府今年會繼續維持公務員編制零增長，各政策局及部門2024/25年度須節省經常開支1%，並於2025/26年度再節省1%。

報導說，中大商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波認為，港府節省部門開支，相信對港府運作影響不大，但如要減少民生開支需要慎重考慮。李兆波稱港府近年開支不斷增加，除了節流，亦要設法增加收入，舉例指近年迅速消失的霓虹燈招牌，不但令香港夜景失色，亦間接影響旅遊業，認為港府部門應正視現行政策對香港經濟的影響。

另據大公報報導，今年香港股樓走勢皆弱，市場憂慮經濟前景。金管局總裁余偉文表示，數據顯示香港未見有資金流走，匯率及存款變化不大，當中存款今年內更增長2.3%。他指，股市持續下跌並不等同走資，股市具有周期性，國際資金亦可能留港，等待機會再入市。

他強調，香港金融市場競爭力未有減弱，香港的銀行體系在亞洲的國際金融中心中規模最大，股票市場的規模與成交，比鄰近地區高6至7倍，是亞洲最大的資產管理中心。雖然資本市場表現疲弱，但股市是周期性的，不只香港，環球股市特別是公開招股（IPO）市場都很艱難，因為息口突然由近零急升至逾5厘，環球IPO或發債都很困難。