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黎智英案開審 逾千港警戒備 是否受公正審判外界存疑

香港新聞組／香港18日電
壹傳媒創辦人黎智英案件18日在香港西九龍法院開審，圖為香港警方於法院一帶布防戒備。（中通社）
壹傳媒創辦人黎智英案件18日在香港西九龍法院開審，圖為香港警方於法院一帶布防戒備。（中通社）

美國之音報導，香港壹傳媒創辦人黎智英涉嫌違反港區國安法，勾結外國勢力案今天早上在西九龍法院開審，預計審訊需時超過80天。自國安法實施後，黎智英被港府和北京視為首要處理對象，他能否獲得公正審訊深受國際社會關注。消息稱警方會出動上千警力戒備，警告公眾不要意圖滋擾審訊。

黎智英（中）18日在西九龍法院開審，預計審訊需時超過80天。（美聯社資料照片）
黎智英（中）18日在西九龍法院開審，預計審訊需時超過80天。（美聯社資料照片）

綜合香港媒體報導，黎智英被控串謀勾結外國勢力、危害國家安全、刊印煽動刊物等三項控罪，18日在西九龍裁判法院開審。由於法院旁聽座位有限，昨午大批傳媒冒寒提前到法院外通宵排隊。黎智英已提前被轉送往鄰近西九龍裁判法院的荔枝角收押所，今天由包括反恐特勤隊在內的警察押送。

黎智英是港區國安法2020年7月實施後，首名被控「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」的被告，若「罪行重大」可判刑10年，最高可判終身監禁。

黎智英遭關押三年來，本案經三度延宕，審期也自40天延長至80天。預計全案將審理至2024年春天，再於秋天宣判。

香港迄今以國安法為名逮捕近300人，其中黎智英的審判最受國際觀察家矚目。

英國金融時報引述美國喬治城大學亞洲法律中心執行主任克洛格指出，黎智英「應該是北京敵人名單上的頭號人物」，審判他的目的「很清楚」，就是要讓他「餘生都關在牢裡」。

「人權觀察」組織亞洲區主任皮爾森向英國衛報表示，黎智英的審判「處處嚴重違反公平審判權」，例如他要求自己選擇律師被拒，三名審判法官也是由港府指定，「北京似乎刻意要將最有力的批評者關押多年，很可能是關一輩子」。

壹傳媒創辦人黎智英案件18日在香港西九龍法院開審，圖為香港警方於法院一帶布防戒備...
壹傳媒創辦人黎智英案件18日在香港西九龍法院開審，圖為香港警方於法院一帶布防戒備。（中通社）

港府指「旁聽師」對審訊構成滋擾。保安局局長鄧炳強15日曾表示，將會在西九龍裁判法院，對被告、訪客及旁聽人士等進行X光搜查，並會加強巡邏及派出爆炸品搜索犬進行保安工作。任何人若企圖騷擾審訊進行，會立即採取果斷行動。」

黎智英 港府 香港

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