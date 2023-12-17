黎智英案香港開審 美國務院籲尊重新聞自由立即放人

壹傳媒集團創辦人黎智英。（美聯社）

美國國務院 今天呼籲立即釋放被監禁的香港 媒體大亨、民主人士黎智英 。黎智英將在香港接受有關國安罪名指控的審判，可能會在監獄中度過餘生。

法新社報導，76歲的黎智英是已被迫停刊的香港蘋果日報出版商壹傳媒創辦人。香港蘋果日報經常抨擊北京，並支持2019年席捲香港的大規模抗議運動。

黎智英被控違反北京於2020年實施的香港特區國安法，罪名包括串謀「勾結」境外勢力，此案18日於香港開庭審理。

黎智英將在沒有陪審團的情況下接受審判，且被剝奪自行選擇辯護律師的權利。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）在聲明中表示：「支持民主的倡議人士及媒體所有人黎智英，在香港遭到中華人民共和國實施的國安法起訴，美方予以譴責。」米勒說：「我們敦促北京和香港當局尊重香港的新聞自由。」他還說，限制香港資訊自由流動和改變選舉制度的行動，「破壞了香港的民主制度，也傷害了香港作為國際商業和金融中心的聲譽」。「我們呼籲香港當局立即釋放黎智英和所有因捍衛權利而入獄的人士。」

美國、英國、歐洲聯盟（EU）和聯合國都對黎智英案表示關切，北京方面則將其斥為抹黑和干預。

路透報導，英國同樣呼籲香港釋放具有英國公民身分的黎智英。英國外相卡麥隆（David Cameron）今天明確呼籲釋放恐遭終身監禁的黎智英。卡麥隆表示，港區國安法「明顯違背」了中英聯合聲明（Sino-British Joint Declaration），「此法嚴重侵蝕了香港的權利和自由」。他補充說：「我敦促中國政府取消國安法，並停止起訴所有被控違反該法的個人。」