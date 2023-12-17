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香港小欖康復大樓月底啟用 輪候最多可減6年

香港新聞組／香港17日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港小欖醫院原址興建的「小欖綜合康復服務大樓」已裝修完畢，將由本月起分階段投入服務，最遲明年第一季全面投入使用。

文匯報報導，社會福利署表示，該所全港最大、最新的精神康復和殘疾護理大樓，等候服務人士的輪候時間可縮短1年至6年不等。

小欖綜合康復服務大樓位於屯門小欖康輝路12號及20號，樓面面積達4萬2000平方米，提供1710個服務名額（包括1150個住宿照顧名額和560個日間訓練和職業康復服務名額），並聘請800名至1000名醫護和工作人員，由香港耀能協會、東華三院及新生精神康復會3間非政府機構分別營運。

大樓將提供5種殘疾人宿舍及兩種日間訓練和職業康復服務，包括嚴重肢體傷殘人士宿舍（75個名額）、中度智障人士宿舍（75個名額）、嚴重智障人士宿舍（400個名額）、嚴重殘疾人士護理院（200個名額）、長期護理院（400個名額）、綜合職業康復服務中心（160個名額），以及展能中心（400個名額）。

大樓用4年耗資13億港元（約1.6億美元）建成，其設計宗旨是綠色環保，並以人為本，滿足院友福祉和需要。大樓利用山坡環境分高座和低座，既有利於通風，亦有更好景觀，並先後榮獲2023年度香港綠建築議會環保建築獎，以及2023年度香港建築師學會機構建築優異獎。

「大樓有很多節能、回收的綠色環保設計，包括300塊太陽能板，為公共照明提供可再生能源。同時亦有雨水收集設計，用於綠化灌溉；也用上很多中空設計，以及採用大面積玻璃，能促進空氣流通以及自然採光。」社署副署長（服務）黃國進日前向傳媒介紹，大樓還專門設計了環境優美的親友探訪空間「樂聚閣」，供院友和親人共享天倫之樂。康復大樓有大面積綠園藝空間，以及輕食咖啡店，為院友提供職能訓練等。

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