我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

病床告急…流感、新冠夾擊 加州醫療服務恐施行配給制

數千南加人ATM密碼被竊盜 犯罪集團洗錢落網

全球最貴基因療法治脊髓肌萎男嬰 全港首例

香港新聞組／香港17日電
全港首例接受基因治療的10個月大脊髓肌肉萎縮症男嬰。（取材自醫管局）
全港首例接受基因治療的10個月大脊髓肌肉萎縮症男嬰。（取材自醫管局）

香港醫管局昨日公布，早前首次引入全球最昂貴「脊髓肌肉萎縮症」基因療法，治療一名10個月大男嬰，病人只需接受一次靜脈注射新藥「阿哌奧諾基」，不用長期使用傳統藥物便能永久性保持活動機能，擺脫癱瘓命運。

文匯報報導，該名男嬰於接受基因注射治療兩周後，活動能力已明顯改善。然而，該療法十分昂貴，據海外紀錄需要逾1200萬港元（約153.7萬美元）。醫管局已將該種新藥納入「關愛基金極度昂貴藥物」資助範圍，幫助合資格患者。男嬰父母十分感激基金援助，希望男嬰長大後珍愛生命，回報社會。

醫管局總藥劑師李成章昨日在記者會上解釋，脊髓肌肉萎縮症是因為患者缺少SMN1基因而令肌肉逐漸萎縮，而「阿哌奧諾基」基因療法是透過無害病毒載體，將正常的SMN1基因注入患者體內，從而改善運動神經元等受影響的細胞功能。

據研究顯示，該基因療法療效明顯，是有效改善運動能力里程碑，讓患者能保持運動能力，擺脫呼吸機，且在接受該種療法7.5年後，其療效仍持續存在。所有尚未出現症狀的兒童都能保持或達到某部分活動機能，包括自行走路等。

該名10個月大男嬰的主診醫生、兒童醫院兒童及青少年科榮譽顧問醫生陳凱珊表示，「阿哌奧諾基」基因治療最適合出生後6個月內發病的一型患者。接受是次治療的10個月大男嬰，一個月大時出現肌力較弱，手腳無法舉起，開始接受傳統藥物治療，到8個月大情況稍為好轉，能坐及轉身。上月底，他在兒童醫院接受新藥治療。在接受基因治療後兩星期後，男嬰的運動能力已明顯改善，並無出現明顯副作用。據家屬表示，男嬰「手拿東西明顯有力了」，還能輕易提高手抓取高處的玩具。

香港

上一則

香港小欖康復大樓月底啟用 輪候最多可減6年

下一則

香港工展會丁財旺 1蚊鮑5分鐘搶光 特首掃440美元貨

延伸閱讀

新研究：「日出即醒」生理時鐘 遺傳自尼安德塔人

新研究：「日出即醒」生理時鐘 遺傳自尼安德塔人
【食力】「喝水都會胖是真的」 腸內菌已決定你是胖子或瘦子

【食力】「喝水都會胖是真的」 腸內菌已決定你是胖子或瘦子
首種改變人類DNA藥物 FDA批准基因編輯療法Casgevy 治療鐮狀細胞疾病

首種改變人類DNA藥物 FDA批准基因編輯療法Casgevy 治療鐮狀細胞疾病

遠離大腸癌 飲食習慣謹記「3多3少3去」

遠離大腸癌 飲食習慣謹記「3多3少3去」

熱門新聞

白所成次女白應蘭，有果敢「愛心女神」之稱。（取材自極目新聞）

人美心毒…緬北電詐頭目女兒專騙中國窮人 卻稱「愛心女神」

2023-12-11 14:38
中國一名網紅不滿日本東京某中華料理餐館公告「中國人禁止入內」，氣得報警，引起熱議。圖／取自微博

東京餐館「中國人禁止入內」遭抗議 改貼這4個字竟化解

2023-12-15 18:39
北京地鐵昌平線車廂斷成兩半。(擷自YouTube)

北京地鐵昌平線車廂「斷成兩半」 逾30人受傷

2023-12-14 08:41
男子罵著罵著突然連續親吻大媽4次，令大媽無法招架。（視頻截圖）

男子街頭激戰大媽 連吻4下KO對方 老婆在旁全目擊

2023-12-16 08:30
臨街的爛尾樓仍在對外出租。（取材自每日經濟新聞／圖源：廣州房產Home）

爛尾樓還出租…13年住滿人 街道辦：難處理

2023-12-08 01:13
央視播出習近平在越南的歡迎畫面，其中竟發現有人比中指。(取材自微博)

習近平在越南被「豎中指」？央視這半秒成漏網鏡頭

2023-12-16 05:30

超人氣

更多 >
周華健演唱會臨時加唱 「刀劍如夢」獻給「最美的周芷若 」

周華健演唱會臨時加唱 「刀劍如夢」獻給「最美的周芷若 」
一生不吸菸 老牌華裔新聞主播董愷悌罹患一期肺癌

一生不吸菸 老牌華裔新聞主播董愷悌罹患一期肺癌
男子街頭激戰大媽 連吻4下KO對方 老婆在旁全目擊

男子街頭激戰大媽 連吻4下KO對方 老婆在旁全目擊
習近平在越南被「豎中指」？央視這半秒成漏網鏡頭

習近平在越南被「豎中指」？央視這半秒成漏網鏡頭
「金融茶」騙局入紐約？ 華男跨國投資損失近10萬

「金融茶」騙局入紐約？ 華男跨國投資損失近10萬