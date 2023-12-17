香港工展會丁財旺 1蚊鮑5分鐘搶光 特首掃440美元貨

香港特首李家超（右三）16日出席工展會開幕典禮，並在場內品嘗小食。（中通社）

為期24天的香港 工展會昨天在維園開鑼；闊別3年，展會復設熟食區，並首設酒精類飲品攤位。有1元（港幣，下同，約0.12美元）和優惠價貨品開場5分鐘售罄。有首次參展的酒商滿意人流。有市民預計花約3000元添置年貨。

文匯報報導，特首李家超在主持開幕禮後帶頭消費，在15分鐘內購買了價值3450港元（約441.8美元）的貨品，包括為太太買了手袋，給媽媽買金蠔「做冬」，也嘗試了不同小吃，他隨後向傳媒推介，今次參展的商品相當有吸引力，並鼓勵大家在港消費、到各處去「打卡」，與親朋好友一起享受香港「樂融融」氣氛。

香港工展會16日在维多利亞公園開幕，一連24天雲集逾900個攤位，為市民和旅客送上購物樂趣和驚喜。（中通社）

另據明報報導，工展會昨早11時開幕，近百名市民在場外等候入場。展會開閘後，市民爭先恐後，有人不慎跌倒受傷。不少市民搶購限量20份的1元鮑魚福袋，5分鐘內售罄。阿一鮑魚負責人示，想不到首天「有少少混亂，都幾多人湧入來」，形容人群開場後約10秒便到達攤位。1元鮑魚福袋優惠會推出8天。

據報導，元利行事隔3年再參加工展會，售賣鹽酥鷄、豆腐花等食品。工作人員提到，展會首兩小時人流與新冠疫情 前相若，期望24天展期生意額較疫前增一至兩成。

報導稱，今屆工展會首設售賣酒精類攤位，過去超過30年都有入場的市民吳先生試飲黑莓味的無酒精香檳後，替朋友和自己共購買3支。他認為今年展會可「飲飲食食」，氣氛不錯。

報導指出，朗曼酒業有限公司主力售賣7款口味的無酒精香檳，吸引不少長者試飲和購買。總經理吳先生表示，開場一個多小時人流較預期暢旺。他稱會推200元3支優惠價；每天首20支無酒精香檳則以20元發售。吳續稱，昨首20支無酒精香檳開場後3分鐘內售罄，希望工展會生意額可過百萬元。

報導說，往年參加過美食博覽等活動的麥氏釀酒廠在場內售賣手工啤酒，總監兼聯合創辦人阿波形容展會人流之多可謂公司曾參加活動中「數一數二」。