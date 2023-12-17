香港沙頭角元旦擴大開放 首發團爆滿 「十景十食」吸客

中英街花園設有模仿舊日的沙頭角火車站，適合拍照「打卡」。圖為鄧炳強（左）在1比1火車頭模型前與市民合照。（取材自鄧炳強臉書）

為配合港府 在2021年施政報告中提出《北部都會區發展策略》，沙頭角禁區已於去年6月逐步開放，第二階段開放計畫將於明年1月起實施，沙頭角旅遊禁區（除中英街外）許可證每日有300個個人和700個旅行團遊客名額。有旅行社下月初的首發團百人名額已售罄，元旦首天開放的個人遊配額也爆滿。

綜合大公報、明報報導，保安局提出沙頭角的「十大文化」、「十大美食」及「十大景物」推介給市民。「活現香港 」共同創辦人陳智遠認為，沙頭角進一步開放有助拓旅遊發展潛力，至於要聯同紅花嶺等形成施政報告展望的「藍綠康樂旅遊生態圈」，則待更多旅遊配套配合。

沿新樓街前往沙頭角碼頭會先到達沙頭角之角，該處豎立一塊刻上「日出沙頭，月懸海角」的石碑。（取材自香港旅發局）

鄧炳強昨日化身「一日導遊」帶領傳媒參觀沙頭角十大景點，包括可觀賞日落的日月亭、三文魚屋、中英街花園，以及全港最長的碼頭沙頭角碼頭。其中沙頭角碼頭全長280米，初建於1960年代，後於2004年重建，位於沙頭角海灣中心，北眺鹽田港，南望沙頭角海灣，四周被高高低低的山脈環抱，配上純白燈塔，優美景色渾然天成。

中英街上分隔港深兩地的界石。（中新社資料照片）

鄧炳強亦帶領傳媒品嘗沙頭角十大美食，包括煎蛋墨魚卷、沙頭角老婆餅、香煎蠔餅麵等。有議員透露中英街或明年第四季試驗式開放，鄧炳強表示未有實際計畫，因未定是否綠色旅遊方案，要配合北都發展計畫。

沙頭角「鏡中鏡」，在陽光下海天一色，儼如港版「天空之鏡」。（取材自香港旅發局）

鄧炳強稱，個人旅客只可乘坐公共交通工具前往，已與巴士公司溝通，屆時會安排加密班次。至於沙頭角內的中英街，鄧稱現階段不開放，他昨有帶同傳媒進入中英街範圍，現場可見，有不少內地遊客前往參觀。

另在新設的中英街花園設復古「沙頭角」火車站，並放有一台1比1的火車頭模型，還原曾於1912至1928年往還沙頭角、屬九廣鐵路英段的蒸汽火車頭外形。「十大文化」之一的沙頭角新樓街則有香港僅存最大型廣州式騎樓群。旅發局網頁將於明起更新，加入相關資料。

為了配合港府開放沙頭角禁區觀光 旅遊，警方已在本月1日起推出電子邊境禁區許可證申請服務，只須提前至少三個工作日透過警務處網上服務申請。

東瀛遊於1月6日推出首個沙頭角旅行團，將遊覽沙頭角碼頭、碼頭壁畫、沙頭角邨及禁區市集；另會到附近的流水響遊覽，午餐則為90分鐘韓式燒烤放題，執行董事禤國全表示，首團100個名額已售罊。