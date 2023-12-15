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黎智英涉「勾結外國勢力」案18日開審 入法院須安檢

中央社／台北16日電
壹傳媒集團創辦人黎智英。（美聯社）
壹傳媒集團創辦人黎智英。（美聯社）

香港壹傳媒創辦人黎智英及蘋果日報涉嫌勾結外國勢力案18日移師至西九龍法院開審，香港保安局表示，警方和司法機構已協調將檢查進入法院的訪客，被告、旁聽者和律師都須經過X光機檢查。

香港明報今天報導，港府保安局長鄧炳強昨天表示，以往審訊期間留意到很多人自稱「旁聽師」，騷擾檢控人員、大聲喧嘩，甚至在律師去洗手間時滋擾，以及在庭上叫囂，影響法庭程序。

鄧炳強說，警方和司法機構已協調將檢查進入法院的訪客，被告、旁聽者和律師均須經過X光機檢查，警方也會在法院附近加強巡邏，派出爆炸品搜索犬協助。

鄧炳強並警告，任何人若意圖騷擾審訊或恐嚇參與司法程序的人員，警方會立即採取果斷行動。

司法機構則指與警方保持密切聯絡，並已按需要和風險評估加強保安安排。

報導說，據「維持法院秩序和確保法院安全的法院大樓規則」，任何進入或逗留法院大樓的人若干擾其他法庭使用者，可能會被舉報，並被要求離開法院大樓。

報導說，對於黎智英案開審，司法機構安排派發共388張公眾旁聽證及61張記者證，其中正庭設70個公眾席及30個記者席。

據報導，本案被告黎智英及蘋果日報3間公司，同被控各一項「串謀刊印煽動刊物」罪及「串謀勾結外國勢力危害國安」罪。黎智英另被控各一項「勾結外國勢力危害國安」罪及「串謀勾結外國勢力危害國安」罪。案件由國安法指定法官杜麗冰、李素蘭及李運騰審理。

黎智英 香港 港府

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