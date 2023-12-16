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分手周海媚 呂良偉賣愛巢清水灣松濤苑賺230萬

香港新聞組／香港16日電
周海媚（左）分手後購屯門置樂自住，呂良偉在三年後賣清水灣愛巢後賺了230萬；屯門置樂花園。（取材自微博）
周海媚（左）分手後購屯門置樂自住，呂良偉在三年後賣清水灣愛巢後賺了230萬；屯門置樂花園。（取材自微博）

有「最美周芷若」之稱的周海媚逝世，留下視迷及影迷無限的思念。呂良偉與周海媚分開三年後，即1992年轉售清水灣「愛巢」松濤苑D單號屋，以578萬元（港元，下同，約74.04萬美元）出售，帳面獲利約230萬元。

香港01報導，周海媚在1986年合作拍劇集《小島風雲》與呂良偉相戀，1988年在美國「祕密結婚」。不過兩人婚姻關係僅維持一年，分手後各有各發展戀情，但兩人再見亦是朋友。註冊紀錄顯示，「海味」於1989年至1990年間曾報住呂良偉名下的清水灣道松濤苑D單號屋。

暱稱「海味」的周海媚就讀屯門區中學，與呂良偉分開後，在1991年以公司名義，以50萬元購入屯門置樂花園樂恆苑低層D室，實用面積511方呎。她長居10年後，終在2001年以74.8萬元售出，帳面獲利約25萬元。

據報導，呂良偉1980年代演戲事業如日中天，收入甚豐，他多年居住於清水灣，亦曾投資清水灣物業，及後他進軍中半山及南區豪宅，甚至曾買入小西灣舖位。

報導稱，呂良偉於97年金融風暴後，一度傳出投資失利。他於1999年曾被美國銀行（亞洲）入稟追討約37萬元欠款。旗下公司亦於2000年曾被稅局追稅58.1萬元。

呂良偉近年曾在訪問談及這段投資經歷稱，「當時是97、98年之間，全香港人都經歷負資產，我只是其中一個，我不算什麼低潮，不像一些人可能要破產，的士不能乘，我那時持有數層樓，舉例由5000萬元，變成3000萬元，每個人也是，我的心態我很正面，只是增加工作量，平衡支出便可以」。

周海媚 投資 香港

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