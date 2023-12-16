梅西赴港友誼賽門票1小時搶光 最貴的4880元黃牛票瘋喊11萬

阿根廷球星梅西將於明年2月4日在香港大球場迎戰地主香港隊，門票不到一個小時就被粉絲搶購一空，只為了能親眼目睹他踢球。（美聯社）

香港 主辦單位15日表示，因有將近200萬球迷在網路上排隊爭搶觀賞阿根廷球星梅西 （Lionel Messi）在香港參加的一場足球友誼賽，門票不到一個小時就被搶購一空。開售後約半小時，網上交易平台已經出現大量黃牛票，最貴的4880元門票有黃牛票標價高達11萬元（港元，下同，約1.4萬美元）。

央廣報導，梅西與他所屬的邁阿密國際隊（Inter Miami CF）將於明年2月4日在可容納4萬人的香港大球場（Hong Kong Stadium），迎戰地主香港隊。15日上午有將近200萬球迷登錄購票應用程式，爭相購買這場友誼賽門票，票價從880元到4880元不等。

一些社群媒體用戶發布購票應用程式的螢幕截圖，其中顯示一條訊息內容提到網路「流量超載」。

梅西上一次在香港踢球是在2014年，當時也是一場友誼賽。

香港01報導，查閱多個網上交易平台，大部分門票價錢由2800元至1.9萬元不等，而最貴的是一個非本地平台，索價高達11萬4999元。

據報導，立法會議員也是民政及文體事務委員會主席、民建聯鄭泳舜批評炒黃牛不能容忍，呼籲加強打擊，提高罰則以及實行實名制。

鄭泳舜要求政府盡快修例，將現時炒黃牛最高罰款2000元進一步調高，並將康文署管理的香港大球場、紅館及伊利沙伯體育館等場地，納入現有針對炒黃牛的法例規管範圍內。

報導稱，對於部分體育活動或音樂會門票採用實名制，鄭泳舜表示已經有先例，內地許多體育盛事如杭州亞運 都已採用實名制門票，入場驗票非常迅速，期望香港也盡快實施。

此外，鄭泳舜說立法會早前已經研究打擊黃牛票措施，並檢視過境外處理方式，當時議員已要求政府修例，希望政府適時交代修例安排。