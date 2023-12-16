黎智英案12.18開庭 兒3年未見過父親：審判結果早定

黎智英之子黎崇恩（圖）15日接受路透訪問談黎智英的審訊。（路透）

壹傳媒集團創辦人黎智英 被控涉嫌「勾結外國勢力」案將於18日開庭審理，他的兒子黎崇恩15日表示，審判結果早就已經定了，下周的審訊就是個審判秀而已。

路透15日晚間報導，黎崇恩在台北接受訪問表示，法院下周的審訊由三名政府指定的法官審理，而且沒有陪審團，根本就是走個過場而已。現居台灣的黎崇恩說：「其實你只要這樣想就不會感到不安，因為根本就是個審判秀，審判結果早就定了。」

港府 與北京當局聲稱，香港 的法治健全，並且所有人在法律面前一律平等；港府和北京當局官員還稱，使香港回復至英國殖民時期的穩定，有關國家安全的立法是有必要的。

過去三年，黎崇恩未能見上父親一面，就他了解，父親目前狀況還可以，「他（黎智英）已經76歲，而且過去三年被獨囚，所以我無法想像這對任何人的身心所造成的影響」。

黎崇恩說：「我不斷翻來覆去思索，難道寧願父親在我身邊，何必為其他人的自由奮不顧身？而我很篤定的是，父親大大激勵我，而且我以父親為榮。」

黎智英被控違反北京於2020年6月實施的港區國安法，罪名包括串謀勾結境外勢力，另外還因「欺詐罪」被判入獄。在18日開庭前，他的國安法案件已數度被延後審理。

另據明報報導，保安局長鄧炳強昨表示，以往審訊期間留意到很多人自稱「旁聽師」，騷擾檢控人員、大聲喧譁，甚或在律師去洗手間時滋擾，以及在庭上叫囂，影響法庭程序。警方和司法機構已協調將檢查進入法院的訪客，被告、旁聽者和律師均須經過X光機檢查，警方亦會在法院附近加強巡邏，派出爆炸品搜索犬協助。

就案件開審，司法機構安排派發共388張公眾入庭籌及61張記者籌，其中正庭設70個公眾席及30個記者席。

另外，英國外交發展大臣卡麥隆14日指控香港警方通緝五名外逃反中分子。中國駐英國大使館隨即在晚間以答記者問形式作出回應，使館發言人表示，中方堅決反對英方詆毀香港特區法治，庇護通緝犯，干涉香港事務。中方已就此向英方提出嚴正交涉。他表示，香港早已回歸中國，英國政府沒有資格、沒有權利對香港警方執法行動說三道四或進行干預阻撓。